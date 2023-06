Ayer llegó al teatro ND en CABA junto a Scioli y su círculo más íntimo. Desde su incursión en política, acompaña la agenda del bonaerense en el ámbito legislativo y fue uno de los primeros legisladores nacionales en posicionarse a favor de su candidatura en la interna peronista.

Su fichaje en el sciolismo no sorprende porque Casaretto es también un albertista de la primera hora y se ha ocupado de hacer público su acompañamiento a la gestión del presidente Alberto Fernández cada vez que tuvo oportunidad.

“Hoy en política soy protagonista. Estoy preparado para ser presidente o para militar desde el llano. Yo no especulo como otros dirigentes. Si me ofrecen la vicepresidencia, acepto”, le dijo a Letra P aunque reconoció que ese lugar no le fue ofrecido aún.

Casarettto asegura que más allá del lugar que vaya a ocupar apoya la propuesta del espacio “con el mismo compromiso que tendría si mi nombre no sonara”. “No necesito que me tanteen, porque estoy al lado de Daniel en el día a día”, afirmó.

El entrerriano entiende que la interna es una oportunidad que el peronismo no debería desaprovechar. Una chance para ensanchar la base electoral. “No hay que tenerle miedo a la decisión del pueblo”, repite. Asegura que más allá del resultado, la unidad está garantizada y que su acompañamiento a Scioli no es “por contradicción” en oposición a la precandidatura de Wado de Pedro sino “por convicción”.

Representante en buena medida de la agenda de la Región Centro, Casaretto responde en la provincia al gobernador Gustavo Bordet, aunque asegura que no habló con él sobre su alineamiento con Scioli. “No dependo de nadie, no necesito permiso para hablar con nadie”, respondió quien también fuera por un breve tiempo precandidato a la gobernación, pretensión que descartó tras el anuncio de la fórmula encabezada por Adán Bahl en Entre Ríos.