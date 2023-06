Las reuniones se multiplicaron tras el acto del 25 de mayo, que tuvo la presencia de solo tres gobernadores y en el que Cristina Fernández de Kirchner no apoyó en forma explícita a ningún candidato presidencial. Eduardo De Pedro anunció su vocación de competir minutos después, pero para los jefes territoriales no es capaz de evitar una interna y así se lo hicieron saber a sus laderos en el Congreso.

"Si De Pedro no mide 35 puntos, es absurdo hablar de candidato único. Por otro lado, tampoco podemos ir con discursos liberales y perder la tropa progresista. Así como estamos, mejor que se presenten todos, que sumen y no nos jugamos por ninguno", sostuvo ante Letra P un diputado cercano a uno de los mandatarios provinciales que más se involucró en las definiciones.

https://twitter.com/mpcasaretto/status/1664415324798701570 Con Daniel Scioli, Precandidato a Presidente conversamos sobre la etapa de profundización de la reindustrialización que se viene en Argentina. Coincidimos en la necesidad de potenciar cadenas de valor estratégicas, automotriz, la agroindustrial y la metalmecánica.@danielscioli pic.twitter.com/MVhXibpUdI — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 1, 2023

Un compañero suyo, que también reporta a una provincia con gobernador peronista, no los imagina jugándosela por De Pedro. "Hay que entender que no hay una liga homogénea, como se dice a veces, sino que cada uno busca su supervivencia. Si La Cámpora no contagia a toda la militancia, hay que completar la interna con más candidatos. No queda otra", interpreta.

Ronda de visitas

Scioli dedicó esta semana a hablar con figuras del peronismo que por ahora lo respaldan en privado. El jueves, mientras conversaba con Casaretto, en su entorno aseguran que recibió el llamado de tres gobernadores y tres dirigentes sindicales.

De Pedro es más ostentoso: a la misma hora comunicó un encuentro con 40 gremialistas, entre ellos Mario Calegari de la UTA, Carlos Acuña del sindicato de obreros y empleados de estaciones de servicio (Soesgype), Omar Maturano de La Fraternidad (maquinistas de trenes) y Luis Barrionuevo de Uthgra (Turismo y hoteleros). Tal vez algunos jueguen a dos puntas. O a tres, si Agustín Rossi sostiene su candidatura.

Por ahora, gobernadores e intendentes evitan fotos con los precandidatos y para Scioli eso es un triunfo. En su entorno, recuerdan que en marzo, como embajador de Brasil, el exgobernador estuvo en Florencio Varela junto al intendente Andrés Watson y su antecesor, el diputado Julio Pereyra. En Buenos Aires, las elecciones primarias son simultáneas a las nacionales y los alcaldes no quieren que le aparezcan rivales locales capaces de robarles alguna concejalía en las primarias.

En sus charlas con legisladores, Scioli asegura que puede aportarle entre ocho y diez puntos a Axel Kicillof, y por lo tanto no tendría motivos para negarle su boleta. En las provincias del NOA y NEA, el exmotonauta muestra mejores números que De Pedro y por lo tanto entiende que los propios gobernadores le armarán las listas para Diputados, si es que Máximo Kirchner logra imponer su idea de nóminas únicas por candidato.

La otra alternativa que mencionan quienes representan a los gobernadores es que antes del cierre de listas Cristina mire las encuestas y saque un conejo de la galera, que por ahora no aparece. Mientras tanto, se resignan a que haya primarias.