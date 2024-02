Manuel Adorni confirmó que el Gobierno no enviará los fondos educativos a las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni , puso en duda la convocatoria a la paritaria docente nacional y le pasó la pelota a los gobernadores . “Los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores , cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee con sus trabajadores”, definió el funcionario en su habitual conferencia de prensa. Además, confirmó que el gobierno nacional no enviará los fondos para los sueldos y los programas educativos que adeuda a las provincias.

"En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", dijo el vocero presidencial. Sin embargo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, punto principal de las quejas provinciales, está contemplado por ley.