Armando Traferri: "Omar Perotti y Marcelo Lewandowski nunca fueron jefes"

-Hay varios, si nos centramos en uno estaríamos cometiendo un error, porque no hay un liderazgo todavía. Hay que apostar a los jóvenes, a la gente más pública que ha quedado en intendencias o la Legislatura, o a los políticos que no necesariamente tienen que estar en un cargo, y también tener una mirada a una apertura mayor. El justicialismo siempre fue un movimiento muy amplio. U na muestra del camino a seguir es lo que hizo Movimiento Evita en Rosario con Ciudad Futura , hay que ir pensando en estrategias electorales más potentes, en un gran frente, de la misma manera que lo hizo el Frente Progresista , hoy Unidos .

-Omar Perotti y Marcelo Lewandowski fueron las figuras más fuertes en la elección del año pasado, ¿ya no son referencias en el peronismo santafesino?

-Nunca fueron jefes. Las estructuras tienen que ver con la conducción política. Perotti nunca fue capaz de una construcción colectiva dentro del justicialismo y era más un amontonamiento porque tenía la billetera y no una estructura política capaz de crecer. Y Marcelo es un emergente de lo que es la política de los últimos diez años. En el último encuentro que tuvimos todos los sectores del justicialismo le faltó la grandeza de haber sido partícipe de lo que queremos reconstruir en el peronismo, que era la unidad de la diversidad.

Los errores de Marcelo Lewandowski en campaña

-¿No lo pone a Lewandowski en esa franja generacional que pueda tomar la posta?

-Marcelo es un gran elector, pero ha estado mal asesorado en lo que se requiere a construcción política. Quien quiere construir política lo primero que tiene que hacer es ser generoso. Las cosas se dan por coincidencia y por su propio peso.

-¿Cómo se explica que el bloque PJ en el Senado, que usted integra, haya pasado de 12 a cinco integrantes?

-Hubo un exceso de confianza en algunos, es posible que hayan subestimado al oponente. Y otra cosa… haber estado muy cercano al gobernador Perotti terminó siendo contraproducente. De los doce senadores éramos dos grupos de seis, del sector nuestro renovamos cuatro y del sector de Perotti uno solo. Eso también tiene una lectura, ¿no? A veces estar pegado a una foto es un lastre.

-Y en este marco, ¿cómo se compite en 2025?

-Hay que renovar el justicialismo, pero no sólo por una cuestión generacional de edad, sino por un cambio de mentalidad. El fracaso de la política está representado en el triunfo de Javier Milei, porque no solamente le ganó el justicialismo, sino le ganó a la UCR y al PRO, los tres partidos más fuertes que tiene este país, les ganó a todos.

El peronismo de Santa Fe y 2025

-¿Vislumbra varias listas peronistas en la competencia de 2025?

-Sí. A veces hay una gran dispersión en el peronismo, y al no haber una figura convocante… Vos fíjate Lewandowski. Compitió en una situación muy desigual, porque la verdad es que no nos representaba a nosotros, era una campaña errática, y tampoco lo estuvo apoyando ni el mismo gobernador. Del otro lado tenías una estructura en lo formal y en lo práctico muy homogénea y muy organizada. No tengo dudas que Lewandowski, que es un buen candidato, podría haber tenido una performance mucho mejor si hubiese estado mejor asesorado. No es por nada, pero lo que podría haber hecho es tener una reunión con los doce senadores, y por ahí tenías doce departamentos, más él en Rosario, trece departamentos, catorce organizados para enfrentar, para el diagrama de una campaña electoral.

-¿Imagina candidaturas por fuera del PJ?

-No hay mucho margen para ir por fuera, pero no lo descartaría, algunos creen que el nombre de justicialismo es mala palabra.

-¿Cómo valora el gobierno de Pullaro en estos primeros meses de gestión?

-Para evaluarlo hay que tomar todas las variables. Le ha tocado un gobierno nacional que no le transfiere los fondos, es una situación compleja. Hemos cumplido con todas las leyes porque necesitamos darle las herramientas para que pueda salir adelante. Le tengo fe, está entero, y es joven, que no es menor.

-Se habla sobre la posibilidad de reforma de la Constitución, ¿es el momento?

-Siempre es el momento adecuado. Tantos gobiernos que hablaron de la reforma, la reforma, y nadie realmente tomaba la decisión política. Siempre dije que voy a acompañar una reforma, porque hace falta… el tiempo es cuando lo decida políticamente el gobernador. Nadie se puede oponer a una reforma porque es necesaria, se fijarán las bases, y que no sea una reforma solamente pensada con un concepto personalista. Vamos a reformar la Constitución para darle mayores garantías y beneficios a la comunidad, vamos para adelante. Y también lo dije, ¿cómo puede ser que un concejal, un intendente, un senador, un diputado, tengan reelecciones indefinidas y un gobernador solamente un período? Debería ser para todos igual, o dos períodos, o tres períodos, o uno, pero uno es muy poco. Mínimo deben ser dos períodos para todo el mundo.