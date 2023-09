Villarruel eligió colocarse del lado de la vereda opuesta a la de Mondino cuando definió a su padre como “ un héroe de Malvinas ”, en una zancadilla contra Agustín Rossi para categorizar entre vividores buenos y vividores malos del Estado. En ese momento, Mondino seguramente debe haber recordado su defensa sobre los derechos de los kelpers. Tras el revuelo esperable, contextualizó un poco más sus declaraciones, pero no evitó el impacto.

Mondino no tiene una carrera diplomática que la preceda , aunque a decir verdad solo Jorge Faurie podía exhibir esos pergaminos. Felipé Solá hubiera sido un muy buen ministro de Agricultura porque manejaba la agenda del campo a la perfección, pero las decisiones de la política lo ubicaron -como sucedió con el bien vinculado con el Vaticano pero aguado Santiago Cafiero - en un cargo decisivo para el desarrollo e inserción del país en el concierto internacional.

Estamos volviendo a tener el rol que merecemos en el escenario geopolítico mundial.



Elon Musk es la persona más brillante e influyente del mundo, y por nuestros valores, tenemos su apoyo explícito.



Convertiremos Argentina en el faro de libertad más importante del planeta. — Diana Mondino (@DianaMondino) September 17, 2023

Los problemas de los outsiders

Con variantes y opiniones atendibles, todo ellos tienen experiencia política. Esta particularidad escapa a Mondino. Milei, un outsider, como elige llamarse, comenzó su extensión territorial con figuras ignotas y otras con nivel de prestigio en el Círculo Rojo, como la propia Mondino o su candidato a diputado por Córdoba, Gabriel Bornoroni. Cierto es que, ahora, el minarquista elige hombres y mujeres del sistema político para proyectar el futuro inmediato si resulta electo. La cosa va a en serio.

Buena amiga de Domingo Cavallo y aportante a la Fundación Mediterránea, la familia Mondino aprovechó sus vinculaciones políticas para los negocios financieros por más de seis décadas, pero solo Diana decidió dar el salto montada en el huracán Milei. También fue parte de la primera línea de figuras que confió en las posibilidades del “León”.

De perfil bajísimo hasta hace poco, Mondino irrumpió en los medios cordobeses cuando su nombre comenzó a sonar como la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza en la provincia. Aprovechó la atención que generaba su figura y los rindes del “producto Milei”, desde una perspectiva mediática, para expandir sus niveles de conocimiento a un público masivo.

Desde el centro de operaciones libertario comandado por Karina Milei se repetía en las cocinas de las listas provinciales que el espacio no apoyaría candidaturas que no superaran el 10% de la intención de votos. Mondino desarrolló la táctica del tero: gritó acá, pero puso los huevos en Buenos Aires. Por eso, no sorprendió su candidatura legislativa por ese distrito.

Malevos de la política cordobesa aprovechan esa experiencia mediática para rebajarla a tuitera o memera de economía. Sin embargo, se movió como una buena conocedora de los códigos de “la casta”.

Mientras Milei ninguneaba a su jauría política en el interior, Mondino amagó un cruce a la arena liberal que expresa Bullrich. Fue una de las oradoras principales del primer acto masivo de la ex ministra de Seguridad en Mar del Plata, cuando comenzaba a despuntar la feroz interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta.

Ese gesto, que necesitaría de varios más para tejer una hipótesis con olor a pase, causó conmoción en el libertarismo cordobés. La que iba a ser su cabeza de lista provincial aportaba su incipiente atractivo en las canteras de “la piba”.

¿Una maniobra para levantar su cotización en el nuevo espacio político que irrumpiría en las PASO? Mostró pragmatismo para sus objetivos individuales, una capacidad que los mismos expertos en política internacional recomiendan anteponer antes que la ideología para lograr una real inserción de Argentina en el mundo. Para lo segundo, todavía falta.