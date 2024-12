Las reformas anunciadas por Javier Milei están cajoneadas o necesitan del Presupuesto

Entre las primeras se destacan algunas de las reformas penales que envió Patricia Bullrich y no pasaron el filtro legislativo. En su enumeración, el Presidente no diferenció entre las iniciativas que podrían tener luz verde pronto y las que aún requieren rosca fina para avanzar.

En cuanto a la reincidencia, se considerará agravante si hubo dos penas privativas de la libertad, sin importar si está cumpliendo penas de prisión.

Ley anti mafia

Es uno de los temas que sería sancionado ni bien se active el Senado, porque ya fue aprobado en Diputados y tiene dictamen en la cámara alta.

Consiste en una reforma para aumentar las penas a quien forme parte de una organización delictiva, que en cualquier caso tendrán castigos de entre 8 y 20 años de prisión. Se le asigna amplias facultades a Bullrich, como demorar a sospechosos.

Es pedida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para combatir el narcotráfico. Habría número suficiente para su sanción cuando se reanude la actividad.

Baja de la edad de imputabilidad

El proyecto lo envió Patricia Bullrich y quedó cajoneado en Diputados por falta de acuerdo de la oposición dialoguista. La propuesta es bajar la edad punible de 16 a 13 años. Hay mucha resistencia de la UCR, que pide subir a 14 -al igual que el PRO-, establecer excepciones y un régimen penal específico.

Hubo plenarios de comisiones con expositores en la cámara baja, pero no fue posible alcanzar un acuerdo entre LLA y la oposición dialoguista. Milei volverá a intentarlo.

Reforma política

Milei anunció que seguirá su pelea para cambiar el sistema político, que inició hace veinte días con dos proyectos: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las restricciones para presentar partidos políticos.

Para borrar las PASO, el Gobierno negocia con Unión por la Patria y hay interna: Santiago Caputo asegura que están los votos, porque Sergio Massa y el kirchnerismo quieren manejar la lapicera. De mínima, el asesor cree que habría consenso. Para Martín Menem no hay garantías.

En sus sondeos, UP no le informó una posición orgánica. Como en la UCR y el PRO predomina el rechazo, no será fácil conseguir el número, pero se estima que habrá un intento en febrero.

Nuevos proyectos

Reforma de la Policía Federal

Milei anunció una reforma de la Policía Federal, para convertirla en una agencia de investigación nacional, que aumente "su eficiencia operativa, su profesionalización, su tecnología y su capacidad para combatir delitos con un alcance tanto nacional como internacional".

Según describió, sería un FBI argentino, pero "no el espejito de color que vendía Massa”. En verdad, uno de los primeros en pedir una agencia nacional contra el narcotráfico fue el jefe del PRO, Cristian Ritondo, uno de los diputados que más habla con el Presidente.

Reforma Laboral

El Presidente no dio mayores precisiones, pero se estima que podría incluir todos los cambios que incluían el DNU 70/23 y fueron declarados inconstitucionales por la justicia y otros cambios a LCT. Hay un proyecto presentado recientemente por la diputada libertaria Romina Diez.

La iniciativa contempla el pago en cuotas de los créditos laborales, la flexibilidad en las tareas y condiciones de trabajo; la desaparición de las horas extras, la fragmentación de las vacaciones y los beneficios sociales no remunerativos. No está claro si Milei tomará ese proyecto de referencia. No está interesado en insistir con la reforma sindical que promueve la UCR y no fue dictaminada.

Reforma Penal

Milei anunció una reforma penal, pero aún debe definir si hace nuevos remaches al texto existente, vigente desde 1921 y con centenares de modificaciones. Justamente, los presidentes no han podido escribir un nuevo Código por falta de consenso político, pero varios lo intentaron. Hasta Massa, en su rol de líder del Frente Renovador, tiene uno presentado y nunca tratado.

Presupuesto, se pide

Milei anunció además una reforma impositiva, con una baja del 90% de la carga tributaria. Federico Sturzenegger tuvo que aclarar este jueves que las ambiciones son un poco menores. El capítulo impositivo, el electoral y el penal no permiten legislar por decreto por lo que la intervención del Congreso es necesaria.

El problema del Presidente es que no puede escindir la discusión tributaria del proyecto de Presupuesto 2024, que el Gobierno decidió que no se tratara hasta nuevo aviso, molesto por el pedido de los gobernadores de sumar cinco reformas para girar más plata a la provincias.

La discusión se canceló antes del final del período ordinario, pero en marzo la oposición planea emplazar a la Comisión de Presupuesto para retomarla. Las posiciones están encontradas, porque los gobernadores piden coparticipar impuestos, como el que grava los combustibles, y Milei quiere eliminarlos. No parece posible llegar a un acuerdo.