Las diez frases más insólitas del debate presidencial

"Daniel, ¿en qué te han transformado? Parecés un panelista de '6, 7, 8' diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema de la Argentina no es el dólar, es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir", le reprochó Mauricio Macri al entonces gobernador bonaerense y aspirante del Frente para la Victoria Daniel Scioli en el debate presidencial de 2015 .

Espert: Basta del curro de los derechos humanos

4. “Me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas”

Macri competía por su reelección y el entonces diputado Axel Kicillof en las semanas previas había apuntado contra las consecuencias de la gestión económica del fundador del PRO en relación a la venta de drogas. El entonces presidente ironizó con que si el exministro ganaba las elecciones bonaerenses llevaría adelante “narcocapacitaciones en las escuelas”.

Macri: “Me imagino que Kicillof va a poner una narco capacitación en las escuelas”

5. "Piquetero que corta la calle o la ruta, piquetero que termina preso"

En el eje temático de Seguridad, Espert aprovechó para mostrar su enemistad con Juan Grabois al disertar sobre su plan para terminar con los piquetes: "Piquetero que corta la calle o la ruta, piquetero que termina preso. Cuidado Grabois contigo, eh", advirtió el entonces candidato presidencial del Frente NOS para cerrar su discurso.

Espert: Piquetero que corta la calle, piquetero que termina preso

6- "El que mintió es el Presidente, que hoy quiere volver a ser presidente"

Alberto Fernández durante sus segundos de presentación en 2019 recordó el debate que protagonizaron Macri y Scioli en 2015 y realizó un juego de palabras confuso: "Hace cuatro años hubo otro debate, en ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el Presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad, hoy está sentado en primera fila de este salón". Y remató: "Yo vengo a decirles la verdad".

Alberto Fernández en el debate presidencial: "El Presidente Macri mintió"

7. "Volvió el dedito acusador"

En 2019, Macri comparó a Alberto Fernández con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, por usar el gesto de señalar con el dedo índice al hablar. "Lamentablemente, hemos visto que volvió el dedito acusador, el atril, la canchereada". Y agregó: "El kirchnerismo no cambió, por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo".

Macri contra Alberto Fernández: Volvió el dedito acusador, el kirchnerismo no cambió

8. "Muchachos, abrácense, tan diferentes no son"

Espert sacó la misma carta que suele usar el FIT y le dijo a Macri y Alberto Fernández en 2019 que tan diferentes no eran: "Viéndolos cómo se tiran misiles entre el señor Presidente y el principal candidato de la oposición me causa un poco de gracia, yo creo que deberían abrazarse y hermanarse".

Espert: Macri y Fernández deberían abrazarse, tan diferentes no son

9. El "minuto de silencio" de Nicolás del Caño que duró 14 segundos

En octubre de 2019 la Defensoría del Pueblo de Ecuador había confirmado cinco muertos durante la represión a protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante la primera instancia del debate presidencial, Nicolás del Caño intentó pedir un minuto de silencio "en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador" y solo logró 14 segundos.

El minuto de silencio que pidió Del Caño en el debate

10. "Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr"

En 2019, así como el entonces presidente Macri acusó a Alberto Fernández de corrupto, quien era en ese momento candidato del Frente de Todos hizo lo propio: "Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos, subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía", empezó el ex jefe de Gabinete. Y concluyó: "Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción en la obra pública, ¿y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia?".