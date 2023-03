La UCR orgánica agita las PASO para marcarle la cancha a Posse

La ley marca que la PASO dirime candidatos, como fue en 2021 con Manes-Santilli, por ejemplo. En ese momento Posse, porque había perdido la interna partidaria con @MaxiAbad , fue a la PASO apoyando al candidato no radical. Por eso, ¿se puede garantizar que ahora no haría lo mismo?

No obstante, luego de la interna que los encontró enfrentados en 2021, Evolución y Adelante mantienen un canal de diálogo fluido en territorio bonaerense. En efecto, el diputado provincial de Evolución, Pablo Domenichini, forma parte del bloque JxC que en la Cámara baja bonaerense lidera Abad. Eso, a diferencia del possismo que hizo rancho aparte en ese recinto, con la bancada denominada Espacio Abierto Juntos.

Asimismo, Evolución y el sector de Posse conviven en el comité de campaña de Morales, pero ese paraguas nacional no es sinónimo de una sintonía en la estrategia bonaerense. Es así que, luego del reclamo possista por interna abierta en la provincia, desde el espacio de Lousteau salieron pronto a despegarse de esa movida.

Mientras, numerosas voces alineadas a la conducción de la UCR bonaerense salieron a coro a refutar la cruzada del sanisidrense: “La ley marca que las PASO dirimen candidatos, como fue en 2021 con Manes-Santilli, por ejemplo. En ese momento Posse, porque había perdido la interna partidaria con Maxi Abad, fue a la PASO apoyando al candidato no radical. Por eso, ¿se puede garantizar que ahora no haría lo mismo?”, arremetió el senador Ariel Martínez Bordaisco. En esa línea fue la diputada Karina Banfi: “La propuesta de Posse de dirimir las candidaturas en una interna radical responde sólo a intereses personales y no al fortalecimiento del partido, como sí plantea Maxi Abad. La herramienta para dirimir los candidatos son las PASO, que tanto nos costó defender en el Parlamento”.

La interacción que se desprende de la foto entre Abad y Coletta abre también un margen a futuros canales de negociación en lo relativo a la estrategia bonaerense (donde Abad manifestó intenciones y Evolución ratifica a Martín Tetaz) y los posicionamientos distritales de cada sector. Según las diversas fuentes abordadas por Letra P, los acuerdos que se vislumbraron en varios distritos bonaerenses en 2022 y que evitaron cruces internos para definir autoridades partidarias, pueden servir de plafón sobre el cual diagramar trabajar en listas únicas radicales para ir a las PASO.

Como contó Letra P, la UCR avanza en la presentación de precandidatos propios en municipios actualmente administrados por el PRO. Y, esa estrategia, tanto Evolución como Adelante ponen sus fichas. Recientemente, el espacio referenciado con Abad y Manes lanzó figuras en distritos como Olavarría y Junín. Evolución, en tanto, juega fuerte en bastiones como Nueve de Julio y Azul.