La tribuna de Puebla que armó Alberto Fernández pidió "Cristina Presidenta"

“Si me van a condenar, a inhabilitar, a meter presa no me importa. Tenemos que volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer, porque alguna vez lo hicimos”, dijo la exmandataria sobre el final del encuentro, mientras crecía en las butacas del CCK el canto “Cristina Presidenta”, estrofas alentadas por funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires. El hit se cantó en reiteradas oportunidades.