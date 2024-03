La resurrección de Elisa Carrió

Elisa Carrió mantuvo en los últimos meses un bajo perfil, que alternó con apariciones mediáticas esporádicas en las que no escatimó críticas al gobierno de Javier Milei . Después de Semana Santa, momento de reflexión para la fe cristiana, la fundadora de la Coalición Cívica (CC) buscará retomar el protagonismo en la discusión pública. Mientras tanto, opera desde las sombras.

Pese a no tener un cargo público, la exdiputada siguió de cerca los debates en el Congreso y empujó la convocatoria a una sesión especial el último miércoles para tratar el proyecto de una nueva fórmula jubilatoria. Sus legisladores no obtuvieron el cuórum, pero ella demostró estar más activa de lo que muchos creían.

El proyecto fue presentado por los diputados de la Coalición Cívica (CC) integrados en Hacemos Coalición Federal (HCF) , el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto . No reunieron los dos tercios que necesitaban para aprobarla sin paso previo por comisiones, aunque lograron presionar al Gobierno con una iniciativa que, como definió Juan Rezzano en Letra P , hubiera implicado un golpe de nocaut para la fiesta del superávit creativo que celebran Javier Milei y su ministro Toto Caputo .

En esos primeros tiempos decidió viajar una vez por semana a la Ciudad de Buenos Aires para dar clases en el instituto Hannah Arendt, pero se corrió de la vorágine política diaria. Si bien nunca dejó de estar en contacto con las autoridades del partido, también aprovechó para publicar contenidos más "relajados" a Instagram, donde promocionó productos y diseños de trabajadores locales y modeló para su propia marca de indumentaria, By Lilitas.

En las últimas semanas está más involucrada en las decisiones diarias del partido, acaso debido a su "preocupación" por el rumbo del Gobierno. En la CC celebran haber logrado articular esta movida que -pese a su naufragio- mostró la comunión de un bloque heterogéneo, que incluye a representantes de los gobiernos de Córdoba, Chubut y Entre Ríos; y a figuras como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y el socialismo santafesino.

En el lilismo resaltan, además, la buena relación de Carrió con Pichetto, “más allá de las coincidencias y diferencias puntuales” que tuvieron en los últimos años.

pichetto carrio.jpg

Silencio hasta Pascua

En las últimas semanas, Carrió dio varias entrevistas en las que no tuvo piedad con el gobierno de Milei y advirtió que todo terminará “en el caos”. Durante el debate por la ley ómnibus también se había mostrado inflexible respecto a las facultades delegadas que pedía el Presidente, y afirmó que quienes apoyaran esa medida no deberían "hablar nunca más de República" porque incurrirían en un “horror constitucional”.

Esas declaraciones indicaban que Carrió seguiría levantando el perfil. Sin embargo, un hombre que habla seguido con la exdiputada aseguró a Letra P que no lo hará antes de Pascua: “Como todos los años, ahora se mantendrá en silencio y sin hablar de política hasta después de Semana Santa”. Luego de eso, dará varias notas en las que intentará jugar fuerte, vaticinan desde su entorno.

No es la primera vez que Carrió marca como deadline la Semana Santa en referencia a una definición sobre el gobierno de Milei. El último 25 de diciembre, la dirigente de la Coalición Cívica grabó un video que compartió en sus redes sociales en el que expresó: "Feliz navidad. Yo sé que a veces se pasan tiempos confusos, pero la claridad siempre viene entre el niño que nace hoy y Semana Santa que resucita. Esperemos a Semana Santa que todo se va a ir aclarando".

Embed Feliz Navidad. Un beso Lilita pic.twitter.com/NH3K450gJG — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 25, 2023

El quiebre con Macri, sin vuelta atrás

Las críticas de Carrió a Milei no arrancaron en la gestión, sino durante la campaña, ya que la Coalición Cívica fue el primer espacio de Juntos por el Cambio (JxC) en desmarcarse y criticar al libertario, a contramano del apoyo que le brindó Mauricio Macri.

Ella no escatimó críticas públicas para el fundador del PRO y no dudó en responsabilizarlo por haber "destruido JxC" al haber jugado a favor de Milei en octubre, con una estrategia que impidió que Patricia Bullrich entrara al ballotage. “Hoy Carrió y Macri están distanciados, no hablan desde hace meses”, aseguran en la CC, en una relación que ven difícil de recomponer. Claro que lo mismo podrían haber dicho, años atrás, sobrePichetto. Perdonar es divino.