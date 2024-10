La paritaria de la UTA define si se desinfla el paro de transporte de Pablo Moyano

La UTA fue el único gremio que integra la Mesa Nacional del Transporte que el martes pasado no confirmó su adhesión al paro nacional que convocaron camioneros, ferroviarios y aeronáuticos contra la administración de Javier Milei . El sindicato de colectiveros, en rigor, está limitado para convocar medidas de fuerza por la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno en el conflicto salarial con las empresas y que regirá hasta el 29 de octubre.

Las noticias de la paritaria entusiasman a los gremios que apuestan a un paro contundente. En la última reunión, las cámaras de empresas de transporte no llevaron ninguna oferta salarial para destrabar un largo conflicto: el gremio avisó que si no hay mejora van a anunciar medidas de fuerza propia o sumarse a la que convocó Moyano y compañía.

Pablo Moyano Pablo Moyano, secretario general de la CGT

Paritaria de la Unión Tranviarios Automotor

La UTA reclama una recomposición que lleve el salario básico a $1.322.136 en diciembre, pero las empresas dicen que no están en condiciones de hacer frente a esa demanda. "Si no hay aumento de tarifa, va a ser difícil llegar a un acuerdo, y por el momento no hay señales de eso", dice Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA). El rol del Gobierno en la negociación es clave.