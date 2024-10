La CGT cruje, pero (por ahora) no se rompe

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1844000329567969488&partner=&hide_thread=false NO AL VETO UNIVERSITARIO



Diputados: su voto, nuestro futuro — CGT (@cgtoficialok) October 9, 2024

Renuncias en la CGT

"Me voy. Renuncio a mi cargo, no me siento identificado. Uno no se puede sentar a dialogar con sus verdugos. Al verdugo se lo enfrenta", le dijo Manrique a Letra P. Sus cuestionamientos apuntan al ala dialoguista de la CGT que tiene como caras visibles a Daer, Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), entre otros, que acordaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo abrir una mesa de discusión sobre reforma laboral y la agenda de temas de los gremios, como paritarias y fondos para obras sociales.