La parábola de Cresto: de soñar con la provincia a defender el pago chico

Lejos quedó en el tiempo y en la memoria cuando Enrique Cresto prometió no meterse en la interna del peronismo de Concordia, ciudad que gobierna desde hace ocho años. Debilitado tras no haber logrado su cometido de ser candidato a la gobernación de Entre Ríos, encontró la revancha apostando fuerte por un candidato local que le custodie el territorio. Con 5 fórmulas en juego en las PASO de la ciudad, no consiguió la unidad y muestra a Armando Gay como su sucesor.