La sucesión de Bordet: Stratta juega a fondo para ser la elegida del peronismo

El deadline para las definiciones que tengan que ver con lo electoral en Entre Ríos está a la vuelta de la esquina. Gustavo Bordet tiene tiempo hasta el 27 de abril para tomar la decisión sobre desdoblar o no el calendario electoral provincial respecto del nacional. Así, si lo hace, el cierre de listas será el 10 de junio. En tanto, sin una fecha institucional que apremie pero con los ánimos que no dan para más, la definición de un nombre que se proponga, con el aval del gobernador, para suceder al mandatario parece inminente.

En un lapso de cuarenta días, este plazo no escrito que fue comunicado, Stratta tiene tiempo para moverse hilvanando acuerdos políticos y mostrando apoyos. Cuenta, para exponer, con activos políticos no despreciables. El primero es ser garante de la continuidad de la gestión, que con un gobernador que después de dos mandatos conserva en la sociedad guarismos de imagen positiva siempre por encima del 50% es un valor no despreciable. Vale decir que la continuidad no significa, ni por asomo, un “siga siga”. Continuidad pero no todo igual.