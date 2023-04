La Justicia santafesina acusa a las sociedades simplificadas de lavar dinero narco

En 2019, ni bien asumió como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen denunció que eran utilizadas para circular dinero no registrado y las restringió, hasta casi extinguirlas. Hubo un proyecto de ley del senador del Frente de Todos Oscar Parrilli para sumar controles; pero, tras aprobarse en la Cámara alta, no encontró consenso en la baja.

Martínez logró retomar el debate este jueves en la comisión de Legislación General, que preside el oficialista Lucas Godoy . Hasta esa instancia llegaron el presidente de la Corte de Santa Fe Daniel Erbetta y el fiscal de esa provincia Walter Rodríguez , quienes detallaron los circuitos financieros del narcotráfico. "No es que las SAS sean un instrumento jurídico en sí mismo, pero requiere transparencia", aclaró Erbetta.

No queremos que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se usen para actividades ilícitas, entre ellas el narco. Más transparencia y control. Notables aportes del Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta y del Fiscal Federal Walter Rodríguez. pic.twitter.com/iVGbYWASc4

“Hay un problema metodológico, porque fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades, con la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y la facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A. Todo se tiende a desregular, pero por desregular el mercado interno de la droga, en Rosario tenemos 26.8 asesinatos cada 100 mil habitantes", advirtió Erbetta.

El fiscal Rodríguez contó que investigó una banda de narcotraficantes que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe en avión y tenían 40 SAS inscriptas en Buenos Aires. "Se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos. Se emitieron falsamente más de 8.500 facturas”, describió.

Nissen ratificó su rechazo a las SAS. "Entre 2017 y 2020 se crearon 20 mil sin control alguno: no había inspector, ni abogado, ni empleados, ni controles. Se hacían para usarlas y tirarlas. Al no responder de los socios, se traslada el riesgo a terceros. Ninguna tenía domicilio real. Lo ponían en una plaza. Era imposible controlarlas. Y lo peor es que después no contaban con estado contables", lamentó.

Voces a favor de las SAS

La oposición buscó que durante la reunión informativa también haya testimonios a favor de las SAS. Uno fue el de Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). “Han usado todos los tipos societarios ‘Los Monos’ para lavar, incluso sindicatos tenemos. Es imposible ejercer el poder de policía a todas las sociedades. La mayoría de las pymes y de los emprendedores que constituyeron SAS tienen negocios reales y están generando empleo".

Quien más abiertamente defendió las SAS fue Alejandro Ramírez, abogado en Derecho Societario. "Los felicito a los jueces, pero pudieron descubrir a las SAS y nunca podrían haber hallado una SRL, que no están obligadas a presentar estados contables. ¡Pongan todos los libros en Blockchain para que no se puedan falsear! Esta ley que proponen mata los emprendimientos. Se va a necesitar 4 pasos para crear una empresa", se lamentó y abrió un debate con el oficialismo que promete seguir. "El narcotraficante Pablo Escobar no necesitó SAS para lavar dinero", ironizó.

A Ramírez le respondió el funcionario de la IGJ, Darío De León. “¿De qué sirve tener un sistema de blockchain si después no se cumple? El 95% de las SAS no cumple con la presentación de los libros. Si los tienen, ¿qué tan grave es que los presenten?”.

Otro de los oradores fue el abogado José Pablo Sala Mercado, especialista en Derecho Societario, que aseguró que en Córdoba hay 6.300 SAS que funcionan. "En su gran mayoría son sociedades absolutamente legítimas”, destacó.

El debate continuará, porque por ahora el oficialismo no encuentra una mayoría para avanzar. "No hay que demonizar al que piensa distinto", pidió Martínez. No la tiene nada fácil.