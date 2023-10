Elecciones 2023: ¿cómo pagar la multa por no ir a votar?

Quienes no hayan votado en las elecciones 2023 y no puedan justificar su ausencia a la hora de ir a las urnas deberán abonar la multa que impone la ley para evitar las sanciones correspondientes. Esta situación también aplica al domingo 22, cuando la ciudadanía de todo el país deberá elegir quién ocupará el sillón de Rivadavia los próximos cuatro años entre Sergio Massa , Patricia Bullrich , Javier Milei , Myriam Bregman y Juan Schiaretti .

En Argentina votar es obligatorio en todas las instancias, tanto para las PASO y las elecciones generales del domingo. Y, eventualmente, para el posible ballotage del 19 de noviembre. Quienes no hayan votado o no vayan a hacerlo, y no puedan justificarlo, deberán pagar la multa según el monto que figura en la página web del Registro de Infractores al Deber de Votar.