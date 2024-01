En su presentación en comisiones de la Cámara baja y ante los cuestionamientos de los legisladores, Guillermo Francos planteó: "No hay ninguna mordaza, estamos conversando con total libertad".

Gritos entre Del Caño y Espert: "Cállese la boca"

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño protagonizaron un duro cruce en el plenario de comisiones que tratan la ley ómnibus por el uso de la palabra.

"Es la segunda vez que le pido que le redondeé la pregunta. No me obligue a cortarle el micrófono", advirtió Espert. "No está en Twitter, diputado. No me corte la palabra", replicó el legislador de la Izquierda antes del intercambio con el dirigente de Avanza Libertad, quien le apagó el micrófono.

"Cállese la boca (Espert). El pueblo trabajador va a salir a la calle y se va a manifestar. Estaría bueno que escuchen los planteos contra esta ley. Vamos a impulsar las manifestaciones a pesar de que pretendan criminalizar la protesta", agregó el diputado del FIT-U al retomar la palabra.

La chicana de Santoro a Francos: "Usted se va a comer y presentaron una ley con mil artículos"

Mientras Guillermo Francos respondía a la diputada Victoria Tolosa Paz sobre la situación climática que afectó a Bahía Blanca, Leandro Santoro intervino y expresó: "Usted es el ministro de este gobierno. Los legisladores tenemos que tener claro si ustedes están dispuestos a negociar con la política por la aprobación de esta ley". Minutos después, el representante de Unión por la Patria (UP) recibió como respuesta el corte de micrófono por parte del diputado de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni.

"No entiendo porqué se enoja tanto", replicó el ministro del Interior.

"Me enojo porque usted se está yendo a comer y presentaron una ley con mil artículos. La explicación no puede ser que se va a comer porque vino a las 9 de la mañana porque yo también vine a las 9 de la mañana", respondió Santoro. Ante la chicana, Francos se levantó de la mesa y se retiró en medio de los aplausos de legisladores libertarios.