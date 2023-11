La CGT puso la cara y el cuerpo en la campaña del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. La apuesta fue fuerte, pero no salió. Ahora, tras el triunfo de Javier Milei y la ratificación de una agenda libertaria que incluye ajuste, achique del Estado, privatizaciones y una dolarización que aún no termina de definir sus contornos, la central obrera resolvió no buscar en lo inmediato un contacto orgánico con el presidente electo. La decisión de la cúpula cegetista es esperar al 10 de diciembre y recién ahí concretar un primer encuentro, con el economista ya sentado en el sillón de Rivadavia. Mientras, este jueves ya está citada una reunión para delinear los pasos a seguir y una estrategia para llevar adelante una relación que asoma tormentosa.