Juicio Político: los cuatro jueces de la Corte Suprema fueron acusados por mal desempeño

La Coalición Cívica pidió acusar por el tema de la obra social a Ricardo Lorenzetti , quien fue presidente de la Corte durante doce años. Apuntan al rol que cumplió en esos años al exadministrador del máximo tribunal, Héctor Marchi, que estaba citado para este miércoles como parte del inicio de la investigación sobre mal desempeño del rafaelino. No fue, como tampoco los otros testigos consultados.

"Marchi era una persona central para la obra social para nosotros y tenemos tiempo y hubiera sido oportuno tenerlo acá. No hay ninguna acusación del Frente de Todos contra Marchi. Por eso no vino", protestó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. "Vino dos veces y en una usted no estuvo", la había chicaneado la oficialista Vanesa Siley.

La oposición rechazó todos los cargos. "Lo que pasó es que el gobernador Axel Kicillof tenía que pagarle un aumento a los policías y se le quitó la coparticipación a la ciudad. La prueba no me convenció: por el contrario, me convencieron de que esto fue un embate contra la Corte Suprema", denunció Pablo Tonelli, del PRO.

Le respondió Eduardo Valdes, del Frente de Todos. "No es cierto. Lo que disparó la investigación es que nos enteramos de los diálogos del ministro de Justicia y seguridad de la Ciudad (Marcelo D'Alessandro) con el director de la vocalía de (Horacio) Rosatti, Silvio Robles. Nos sorprendimos y nos quedamos perplejos cuando hablaban de emitir un fallo", recordó, en alusión a las filtraciones de los supuestos chats entre ambos, que formaron parte de la prueba.

Lorenzetti sólo quedó acusado en la causa coparticipación, la cautelar por la que el oficialismo responsabiliza a los jueces de haber calculado a ojo el aumento de los fondos que recibió la Cuidad de Buenos Aires. Fue el origen del pedido de juicio político a los cuatro jueces, promovido por el presidente Alberto Fernández en enero. Los cuatro magistrados están acusados de violar el orden constitucional y no permitir el derecho a defensa de las provincias.

Por el fallo 2x1, que benefició al represor Luis Muiña con una salida anticipada, fue motivo de pedido de mal desempeño contra Rosenkrantz y Rosatti. Se los acusa de incumplir el orden jurídico, los tratados internacionales vigentes y no convocar a la comisión Inter poderes, creada para seguir las causas sobre lesa humanidad. Otra hipótesis es que apuraron un fallo para garantizar la continuidad de la exjueza Elena Highton de Nolasco, para garantizar una mayoría.

Para el caso del fallo de la Magistratura, se los responsabiliza a Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti de haber ejercido funciones legislativas, por poner en vigencia una ley derogada para elevar la composición del organismo de 13 a 20 miembros. Además, por esta causal, a Rosatti se lo acusa de no haberse excusado, pese a ser beneficiado con el fallo, que lo designó como presidente del organismo encargado de nombrar y sancionar jueces.