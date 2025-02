Jueces por decreto: CFK logró alinear al PJ en la crítica pública, pero por ahora no hay sesión para el rechazo

Cristina Fernández de Kirchner, con José Mayans y Germán Martínez.

Después de cientos de llamados telefónicos, las autoridades del bloque de Unión por la Patria en el Senado, referenciadas con CFK, lograron unificar postura para rechazar el decreto que firmó Javier Milei para nombrar en la Corte Suprema a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, quienes no consiguieron el respaldo de la cámara alta para ser designados.

Como relató Letra P, el comunicado de UP, que llegó recién a las 21, ratifica el rechazo al nombramiento por decreto que el bloque había anunciado en noviembre, con un documento que tiene la firma de los 33 miembros. Para el tuit de este martes, sus autoridades consultaron a cada uno para ver si seguía en la misma posición. "Preguntamos a todos, el texto estaba escrito varias horas antes. "Hasta que no contestaron no se difundió", señalaron fuentes de la bancada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/senadores_uxp/status/1894527838302146748&partner=&hide_thread=false • Rechazamos la designación de Lijo y García Mansilla: SIN ACUERDO DEL SENADO, NO HABRÁ JUEZ DE LA CORTE pic.twitter.com/mkwPPP1zBS — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) February 25, 2025 El comunicado considera inconstitucional la decisión presidencial, pero no anticipa represalias. "Estamos evaluando alternativas. No está definido cómo seguir", confió a Letra P una autoridad de UP. Juliana Di Tullio fue la encargada de negociar con cada integrante de la bancada el contenido del mensaje, coordinado también con Cristina Fernández de Kirchner.

La bancada conducida por José Mayans no tiene aún la decisión de llamar a una sesión para rechazar los pliegos. Sólo serían necesarios sumar tres votos de otros bloques para alcanzar el cuórum y poner a disposición 25 propios para bloquear el tercio. Carolina Losada, Pablo Blanco (UCR) y el exlibertario Francisco Paoltroni están dispuestos a voltear a Lijo cuando haga falta. El radical podría citar a una sesión y exponer las fisuras de UP.

En el peronismo hay un grupo decidido a votar a Lijo y hasta firmó su pliego. Lo componen catamarqueños, tucumanos santiagueños; y outsiders como Carolina Moises y Serio Uñac. Si el pliego llegaba al recinto, lo votaban. Ninguno quiere sentarse en su banca para anular el nombramiento. "No está decidido rechazar a los candidatos todavía. La mejor opción es esperar si la Corte le toma juramento o si podemos impedirlo", dijo uno de ellos a Letra P.

En el peronismo también se escucha la alternativa de impulsar proyectos para ampliar el máximo tribunal, una de las monedas de cambio que pedía el kirchnerismo para considerar el pliego de Lijo. El de García-Mansilla nunca fue tenido en cuenta y hasta piden cambiarlo por una mujer: CFK propone a María de los Ángeles Sacnun. Los pasos del Senado Si los pliegos no llegan al recinto seguirán archivados hasta diciembre, cuando vencen, y entonces Milei debería iniciar otra vez el proceso de enviarlos, recibir impugnaciones y someter a ambos candidatos a audiencias públicas. Difícilmente puedan repetirse los mismos postulantes. El año que viene el Senado será un lugar más ameno para Milei, con mayor presencia libertaria. Unión por la Patria arriesga 14 bancas y quizá pierda su capacidad de bloquear los dos tercios. El plan presidencial es que, si los pliegos de Lijo y García-Mansilla siguen congelados, el debate se retome en un escenario más favorable. Es por eso que Lijo no renunció a su cargo de juez federal, sino que pidió licencia sin goce de sueldo hasta noviembre, con la expectativa de volver a su cargo si el Senado no da señales positivas. Es un trámite que en UP creen que puede trabarse en la Justicia. Son varios los que están dispuestos a aportar elementos, si fuera necesario. El decreto de designación firmado por Milei no puede tratarse en el Congreso porque no es otra cosa que una prerrogativa constitucional que proviene del siglo XIX, cuando los recintos abrían durante cinco meses y los representantes llegaban en carretas. No hay antecedentes sobre cómo sigue el trabajo de un juez de la Corte nombrado por decreto cuyo pliego es rechazado en el Senado. De mínima, no puede retornar al máximo tribunal al año siguiente. Además, hay quienes creen que sus fallos pueden ser objetados. La UCR y el PRO no presionan Lijo y García-Mansilla pueden quedarse tranquilos al menos por las próximas semanas, porque el resto de la oposición del Senado cuestionó el nombramiento por decreto, pero tampoco advirtió sobre una inminente sesión para voltear los pliegos. El bloque de la UCR de la cámara alta recién envió una gacetilla este miércoles, en la que considera "un hecho grave" la designación, "imprudente e innecesaria", porque "los mecanismos constitucionales se encuentran en pleno funcionamiento". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ucrsenado/status/1894765950328557671&partner=&hide_thread=false Comunicado: El nombramiento en comisión de dos jueces de la CSJN es grave, imprudente e innecesario.#BloqueUCR #UCR #Senado #Argentina pic.twitter.com/0rICiLdtPe — Bloque UCR Senado (@ucrsenado) February 26, 2025 "Esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consenso para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que sólo está prevista para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico", culmina el comunicado. No se menciona la posibilidad de llamar a una sesión para rechazar los pliegos. De hecho, el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, firmó el dictamen para dar el visto bueno a Lijo. El PRO aún no se pronunció y está a la espera de una reunión de Mauricio Macri con la cúpula del partido. Mientras que los partidos provinciales estaban dispuestos a avalar los pliegos propuestos por Milei y no cuestionarán que hayan asumido por decreto. En el Senado, casi nadie lo hizo. Y es donde se corta el bacalao.

