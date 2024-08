Jubilaciones: Javier Milei ofreció cambios a la ley de movilidad, pero se niega a asistir a las provincias

De los Heros sugirió aceptarán el aumento del 8,1% que dispone el proyecto, pero dijo que propondrá que sea retroactivo a agosto y no a abril, fecha elegida por la oposición en la cámara baja para subsanar la pérdida de valor real de los haberes previsionales.

El Gobierno también acepta la indexación por inflación, que está dispuesta en el DNU vigente sobre movilidad, pero rechaza tres aspectos troncales de la iniciativa avalada en la cámara baja: un aumento anual por variación salarial (contempla el 50% de esa suba), el mínimo de 1.09 de la canasta básica (equivalente a $260 mil) y la obligación de asistir a las cajas previsionales de las provincias, con el desvío de asignaciones de impuestos directas que recibe la ANSES.

Este último tema es una exigencia de 13 gobernadores de todas las fuerzas políticas y es lo que taba un acuerdo del Gobierno con la UCR en el Senado, dónde hay varios díscolos que quieren votar el proyecto de movilidad de Diputados, sin modificaciones. Uno es Martín Lousteau, que no fue a la reunión. Otros son Pablo Blanco y Maximiliano Abad. Unión por la Patria tiene 33 miembros y con cuatro votos más consigue una mayoría para sancionar el proyecto aprobado en Diputados.

Las jubilaciones que quiere Milei

Guberman fue el encargado de exponer las necesidades del Gobierno. El funcionario precisó que el impacto fiscal del proyecto es del 0,4% del PBI y ese porcentaje aumentará a 0,77% si se eleva los mínimos. "El Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante en la manera de lo posible. En diciembre vence el impuesto PAIS y va a ser peor".

Respecto a la actualización por Ripte (salarios), el funcionario sostuvo que si bien no tendrían impacto el año próximo, a mediano plazo puede ser catastrófico para la metas fiscales de Milei. "Si se hubiera aplicado, el 70% del salario formal promedio, cuando habitualmente es del 20%. Es imposible que el sistema sea sustentable en el tiempo", cuestionó.

Sobre la asistencia a las cajas provinciales, Guberman anunció que el Gobierno no dará el brazo a torcer. Si bien hay una ley que lo obliga a cubrir los déficit, el secretario de Hacienda aseguró que en las auditorías de los últimos tres años ya se detectaron provincias que recibieron fondos de más y deberían devolverlos.

"Lo que pide este artículo (el 10° del proyecto) es que el Estado no tenga superávit", señaló el funcionario. Le salió al cruce el jefe del bloque de UP, José Mayans, con la firma de las 13 provincias que tienen cajas propias.

“Para nosotros la prioridad (de los jubilados) es urgente y no queremos dilatar el tratamiento. Si es necesario, queremos sesionar el jueves", desafió el formoseño.

Resistencia de la UCR

El planteo de Guberman provocó la reacción del chaqueño Víctor Zimmermann, de la UCR. Su provincia, gobernada por el radical Leandro Zdero, reclama una deuda de $25 mil millones para su caja previsional. "Para nosotros, es mucho", increpó a Guberman. Fue la única intervención de la UCR, que tendrá un debate en una reunión de bloque. El gobierno de Córdoba es la provincia que más reclama por deudas previsionales y tiene en el Senado a Alejandra Vigo. Los partidos provinciales brillaron por su ausencia. Todos están en un buen momento de su vínculo con Milei.

De los Heros, titular de ANSES, ratificó las auditorías a las provincias que reclaman deudas y contó que algunas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz, no la aceptaron porque sabían que podía haber un saldo a favor del Gobierno. Fue lo que ocurrió con una que reclamó una deuda, mientras que en otros dos casos se registró un saldo menor al requerido.

El funcionario volvió a criticar las moratorias previsionales, que Milei quiere eliminar. "La mayor parte de los jubilados que las perciben fueron porque compraron los aportes. Es una injusticia", se lamentó e insistió en que no hay sistema jubilatorio que resista sin una política de crecimiento.

Informó además que las sentencias de la Corte favorables a los jubilados emitidas el 1 de julio se pagarán con un retraso no mayor a 120 días posteriores porque la idea es evitar que se generen retroactivos. Las posteriores, se abonarán a comienzos del año próximo.

UP se mantuvo en soledad en rechazo a los discursos de los funcionarios. El más duro fue Mariano Recalde. "No puede ser que se tenga al dios equilibrio fiscal por encima de todo y a costa de cualquier cosa. Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables y la verdad es que no está ocurriendo eso. Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, señaló el senador.