Jubilaciones: Gustavo Benedetti pidió a la UCR un llamado de atención a los diputados díscolos

Esta actitud despertó serias críticas de las referencias de bancada boinablanca. Tal es así, que once de ellos pidieron al cordobés que se arbitren los medios necesarios para desplazarlos del espacio. Y a ese tren se subió el intendente de Arroyito , el radical Gustavo Benedetti , hombre del riñón de la vicegobernadora Miryan Prunotto .

Benedetti se siente el hijo del Partido Cordobés que encabeza el gobernador justicialista Martín Llaryora . Aclara que eso le valió duros cuestionamientos: “A nosotros, por mucho menos (en relación a quienes acompañaron el veto presidencial) nos quisieron expulsar del radicalismo. No estoy de acuerdo con las expulsiones, pero debe haber llamados de atención desde el Comité Nacional que les haga rever a estos diputados lo sucedido, de lo contrario el fin de los partidos políticos está cerca”.

28 diputados en total cambiaron de opinión y permitieron que el gobierno sostenga su veto. Nuestro bloque lamentablemente no fue la excepción.

El resultado fue tan exiguo que me animo a decir que si se aceptaba nuestra moción de insistencia parcial se hubiese obtenido la…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) September 12, 2024

Luego, le apuntó al flamante presidente de la UCR de Córdoba, Marcos Ferrer, quien también podría pagar los costos políticos ante lo consideró como "un error grave acompañar un proyecto y luego darle la espalda".

De qué lado están los radicales de Córdoba

El dirigente arroyitense citó a Facundo Manes quien dijo en el debate que esta era una oportunidad para demostrar de qué lado estaban unos y otros. Justamente el neurocientífico y Martín Lousteau se distancian del renovado radicalismo cordobés que encabeza De Loredo, protagonistas de una puja por la presidencia del partido nacional.

El cordobés ya dijo no sentirse cómodo con la presidencia partidaria del senador y ex ministro “K”. Transitivamente, sintoniza con cuidado el buen vínculo que mantiene con Maximiliano Abad, el rival de la dupla porteña.

Gustavo Benedetti, dueño de la interna en Arroyito

Benedetti hace estas recomendaciones sentado en un triunfo reciente. La ciudad de Arroyito fue la única donde no se llegó a un consenso entre las partes y hubo una elección interna radical el pasado domingo 8 de septiembre.

Con el 63% de los votos se impuso Germán Benedetti, hermano del intendente, quien enfrentaba a Gloria Brizuela, representante del sector liderado por el concejal Mauricio Cravero.

benedetti internas.jpg Gustavo Benedetti junto a su hermano Germán Benedetti, tras el triunfo en la interna radical.

Arroyito tiene unos 1.500 afiliados radicales y según se informó votó el 33% del padrón. “Es un respaldo a la gestión. Nosotros defendemos al radicalismo que nos dio la posibilidad de ser gobierno, al margen de que somos del sector de Prunotto y que acordamos con Llaryora, porque no estábamos de acuerdo con que la UCR no lleve candidato propio a la pasada elección provincial y acompañe a Luis Juez”, señaló el intendente.

Luego, analizó la elección interna y el porqué de la ausencia de varios afiliados en las urnas: “El resto que no fue a votar mira de reojo a La Libertad Avanza y al PRO; por eso, en Arroyito, Milei sacó gran porcentaje de votos. Esto hace ver que el radicalismo provincial o nacional no conforman a la gente, no hay expectativas de poder y hay que recuperarlo desde las conducciones partidarias”, cerró.