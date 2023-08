“En Córdoba , el bono ya está consolidado con la porcentualidad que tienen los escalafones". Con esas palabras, el secretario general de la Gobernación, Julio Comello , confirmó que trabajadoras y trabajadores estatales no serán alcanzados por el beneficio que anunció el ministro de Economía , Sergio Massa, el domingo como parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica.

En palabras del funcionario del gobierno de Juan Schiaretti , con el acuerdo alcanzado con la mayor parte del sector público provincial semanas atrás , ningún agente estatal tendrá un incremento por debajo de los 33 mil pesos el próximo mes . Entienden que la medida extraordinaria anunciada por el Gobierno nacional no tendría razón de aplicarse en Córdoba. Cabe recordar que el anuncio de Casa Rosada establece un pago de 60 mil pesos en dos cuotas, a cuenta de futuros acuerdos paritarios .

Para el titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en Córdoba, que representa a una buena parte de los profesionales de la Salud que cumplen sus tareas en los hospitales provinciales, “ la provincia debería adherir al pago ”. Su titular, uno de los triunviros a cargo de la CGT – Regional Córdoba luego de la normalización del año pasado, Ricardo López , entiende que se trata de “una decisión política” y que la Provincia "se apuró en salir a decir que no lo iban a aplicar”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCwds8ucMand%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Massa (@sergiomassaok)

“Siguiendo lo que dice la Provincia parece que todos los trabajadores del estamento público están por encima de los 400 mil pesos, que son los que no estarían alcanzados por la medida. Si es absorbible por las futuras paritarias, existen los mecanismos para hacerlo y acortar los tiempos, ya que el bono garantiza ese aumento del 60% a octubre”, dice a Letra P.

ATSA es uno de los gremios que no firmó la paritaria con el sector público y por estas horas busca concretar una reunión con la ministra de Coordinación, Silvina Rivero. No descartan llevar el tema del bono a la mesa de discusión. “Más allá de las discrepancias, el bono garantiza un adelanto en los ingresos para los trabajadores y no esperar a que lleguemos al 95% para que haya una actualización de paritarias”, ejemplifica López.

Embed Estado de alerta y asambleas permanentes en los lugares de trabajo en rechazo a la pauta salarial fijada. pic.twitter.com/YxX61DSlw9 — ATSA Córdoba (@ATSACORDOBA) August 24, 2023

La negociación con los docentes

Las palabras de Comello, incluso, se dan justo en la previa de un paro docente que logró evitarse a partir de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. A través de este instrumento se impidió el parate en las escuelas y se extendió el plazo para las negociaciones. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gremio estatal más grande de la provincia, exige un mayor esfuerzo a la administración provincial que cerró con el resto de los estatales una suba que contempla el 20% en agosto y otro 7% en septiembre.

La conciliación obligatoria se extenderá por 15 días hábiles. En ese plazo, la Provincia intentará acercar posiciones con la conducción del gremio docente, aunque las diferencias, reconocen entre los maestros y maestras, “están muy lejos”. “No tenemos montos ni porcentajes puntuales, sólo pedimos mejoras en los dos tramos iniciales y, a partir de allí, la aplicación de la cláusula automática para no perder contra la inflación”, señalan desde el gremio. Siguiendo el acuerdo alcanzado con el resto de los sectores estatales, el segundo punto estaría garantizado.

De no mediar modificaciones en la agenda, docentes y representantes gubernamentales, entre ellos el propio Comello, se volverán a ver las caras el próximo viernes en una audiencia de conciliación que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo cordobés.