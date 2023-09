Mientras las fuerzas más votadas en las PASO se pelean para arañar los votos que en agosto acompañaron a los candidatos de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti relanzó su campaña de cara octubre, desde La Rural de Palermo. Con una foto de unidad necesaria para mantener altiva su candidatura, apuntó contra Sergio Massa y Patricia Bullrich y cuestionó las recetas liberales de Javier Milei . Envalentonado por su sorprendente ubicación en el centro de la escena, no quiere que le pregunten a quién va a apoyar en una eventual segunda vuelta porque, si hay, él trabaja para estar ahí.

“En las PASO, la gente dijo basta de grieta y decadencia, pero las propuestas de La Libertad Avanza no se aplicaron en ningún país. Por eso estamos, nosotros, quienes integramos Hacemos por Nuestro País que traemos experiencia de gestión, respeto por las instituciones y federalismo”, dijo el gobernador de Córdoba , buscando poner en valor su alternativa asentada en el peronismo antikirchnerista.

Llaryora, plato fuerte

El poco más de 3% de los votos que obtuvieron Schiaretti y Randazzo en las primarias no hubiesen despertado el interés de medios y analistas de no ser por esa serie de movimientos que se coronaron esta semana con Bullrich pidiéndole abiertamente a Schiaretti que se baje de la elección. Después de un silencio que sólo se resquebrajó con un tuit de Gutiérrez, la respuesta estuvo este martes en la boca de Llaryora. “¿Por qué no se bajan ustedes que son los responsables que la Argentina esté fundida y son los culpables de esta crisis económica y social?”, lanzó el sanfracisqueño generando la primera gran ovación de la tarde palermitana.

Llaryora, que aprovechó la oportunidad para empezar a mostrar su estilo y su visión de las cosas por fuera de Córdoba, también les contestó a los sectores del oficialismo nacional que buscan seducir al peronismo que apuesta por Schiaretti con el argumento del “voto útil”.

"Este es el único voto útil, votar a los que ya gobernaron y nos llevaron al fracaso es un voto inútil”, dijo el todavía intendente. Schiarretti se sumó a esa postura asegurando que su espacio trabajará para estar en la segunda vuelta electoral. Esa especie de quimera le sirve al gobernador para evitar la pregunta más repetida por estas horas y que busca descubrir qué harán los gobernadores y los candidatos que queden afuera del ballotage ante un eventual mano a mano en noviembre.

“Nadie es dueño de los votos” dice Schiaretti y cinturea el dilema. Pero además, tiene un argumento, el sorpresivo triunfo de Milei. Tomándose de eso, pide que no le ninguneen el espacio y acusa a quienes lo presionan para que se posiciones de uno u otro lado de no haberse percatado del “ruido subterráneo del cambio”, que sí vio el cordobesismo, que reconoce en La Libertad Avanza una expresión del hartazgo de la sociedad con la clase política y “la grieta”.

Embed #Elecciones2023 En conferencia de prensa, Schiaretti definió las declaraciones de Bullrich como "un disparate"



La candidata había dicho que "no estaría mal" que el cordobés "se baje" de la carrera presidencial pic.twitter.com/iW4X35wdMq — LETRA P (@Letra_P) September 6, 2023

Lo que viene

Una versión proselitista del hit cuartetero “Beso a Beso” es el nuevo jingle de campaña de HxNP, que ahora saldrá a recorrer las provincias argentinas buscando elevar el piso de agosto y, siguiendo los dichos entusiastas de los protagonistas, peleando por ingresar a una segunda vuelta. Para eso, el acto en Palermo ya dio cuenta de una estrategia que no deja a nadie afuera y suma a nuevos actores.

Además de Llaryora, Diego Bossio estuvo en el escenario y fue el encargado de abrir un acto en el que se reivindicaron las trayectorias políticas de Schiaretti y Randazzo, y también se recordó a José Manuel de la Sota, el fundador del cordobesismo. Bossio le dijo “Juan Manuel” y despertó un espontáneo murmullo entre los presentes, lo que también arrojó una pista sobre la convocatoria, posiblemente la mayoría de las figuras que asistieron tienen una relación directa con Córdoba o con la historia del peronismo cordobés.

No hay agendas pero si hay caminos por recorrer. Letra P ya anticipó que los candidatos aumentarán su presencia en los medios nacionales y se lanzarán a recorrer el interior para tratar de seducir con una propuesta que quedó demasiada relegada en la línea de largada para las elecciones generales pero que no se desentenderá de la competencia.

A la troupe dirigencial que ya hizo ese camino en la previa la 13 de agosto se sumará Llaryora, quien en su primer discurso en un acto masivo en la Ciudad Autónoma, lanzó una semilla. “Van a pasar los años y van a ver que los que hoy estamos acá somos los fundadores de la esperanza de la Argentina del futuro”, aseguró.