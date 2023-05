La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones provinciales en Tucumán , previstas para este domingo dejó grogui al peronismo local que recién reaccionó 24 horas después para llevar tranquilidad al ejército militante que quedó envuelto en una ola de rumores. El más fuerte refería a que Juan Manzur , gobernador y candidato a vice, se bajaba de la fórmula para no entorpecer el proceso electoral y facilitar así un rápido llamado a las urnas. Hasta circuló un listado de posibles reemplazantes y entre ellos se mencionó al diputado nacional Carlos Cisneros , hombre fuerte de La Bancaria, quien hoy aclaró que no será candidato en estas elecciones.

"No, no", sostuvo este miércoles Manzur al ser consultado sobre si había analizado renunciar a su postulación. "Estoy tranquilo, estas cosas pasan en la política. Estamos analizando la situación, no hay una decisión de fondo, hay que esperar un poco más", añadió. En sincronía y casi a la misma hora pero en la Legislatura, el vice y candidato a la gobernación, Osvaldo Jaldo, decía algo parecido durante una improvisada conferencia de prensa. "No participé en reuniones en donde se barajaran otros nombres. Hoy Manzur es el candidato de la fórmula del Frente de Todos por Tucumán. Nuestro espacio así lo decidió cuando se nominó a la fórmula, se la sometió a la Justicia y su postulación quedó firme", expresó.