Con San Juan y Tucumán out, La Pampa puede ser el escenario central del festejo peronista

El peronismo nacional pensaba cerrar el domingo 14 de mayo de manera victoriosa, con triunfos sonados en distintas provincias. Tucumán y San Juan asomaban como los distritos de máximo festejo oficialista, pero la intervención cortesana posiciona ahora a La Pampa como la provincia donde el justicialismo aguarda una victoria, siempre en el marco de un Operativo Despegue del gobierno central, que como ocurre en el resto del país no tiene en la provincia la mejor imagen.

Una pelea en capítulos

Ziliotto fue duro con la Corte. "Más allá de analizar el razonamiento de si estaban habilitados o no, hay una cuestión mucho más grave. Se toma una decisión que no es una más: se cercena el derecho del pueblo a votar, justo a 40 años de la recuperación de la democracia. Se podría haber evitado. Se podía inhabilitar a los dirigentes hace mucho tiempo, por ejemplo, si no estaban las condiciones dadas", sostuvo.