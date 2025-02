Javier Milei y el meteorito

Un meteorito se aproxima a la Tierra. Si no hay un plan para evitarlo, podemos desaparecer como los dinosaurios. ¿Qué puede estar diciendo la gente sobre el tema? No lo sabemos. En el búnker digital que tiene Santiago Caputo en la Casa Rosada ya deben tener una idea. Que nadie se sorprenda si Javier Milei habla al respecto. Así funcionan, porque Milei no es un ideólogo, es un influencer.