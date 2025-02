El Gobierno echó al titular de la ANSES Mariano de los Heros

Milei: "La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden"



El Presidente se refirió al despido de Mariano de los Heros como titular de la ANSES y afirmó: "Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A titulo de qué?" pic.twitter.com/QBLdFwdO4M