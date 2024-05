Javier Milei tuvo su Jueves Negro: calles vacías y otro revés en el Congreso

Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) estuvieron en las oficinas del Ministerio del Interior de Guillermo Francos , que todavía no pudo agendar la cita que quisiera con el santiagueño Gerardo Zamora , en el marco de las negociaciones por el paquete fiscal y el Pacto de Mayo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , recibió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que llegó con comitiva del PRO para acordar una agenda legislativa en el futuro próximo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LLA_Diputados/status/1788618788465688682&partner=&hide_thread=false Seguimos trabajando por la libertad de los argentinos.



Comunicado de la reunión de nuestro bloque junto a @prodiputados, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el Presidente de la Cámara de Diputados @MenemMartin . pic.twitter.com/BJ564o0yJp — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) May 9, 2024

La remera de Javier Milei

El eslogan "Yo no paro" macrista fue reeditado por el propio Milei en un fotomontaje que posteó en Instagram. No fue, como podía esperarse, el puntapié de una campaña libertaria masiva. Gran parte del oficialismo siguió su día con otra agenda, apalancada por el Senado que dejó en stand by un dictamen a la ley Bases que el mandatario esperaba para este jueves. Para evitar repetir el traspié de febrero, un sector del oficialismo recomendaba cerrar el proyecto en comisión para evitar una reescritura incierta en el recinto.