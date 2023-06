Desde hace tiempo, prácticamente todas las encuestas registran la emergencia de un tercer sector, el de Javier Milei, que ha crecido al punto de constituir alrededor de un cuarto de la intención de voto declarada, lo que sube a un tercio –"imperfecto", esto es más conceptual que estrictamente matemático– cuando se proyecta, no sin riesgo de abusos, al contingente de personas que no saben, no contestan, manifiestan indecisión o prometen ni molestarse en ir hasta las urnas.