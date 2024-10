Javier Milei, de fenómeno global a desencanto globalizado

Analía del Franco: “No es una situación terminal, pero comienza a hacerse notorio el desencanto y el descenso de su aprobación. Es lógico que haya una caída, porque pasaron diez meses. El problema de Milei es que en el metro cuadrado de la gente no está cambiando nada, por no decir que está peor. Aparece además otra cuestión: la sensación de que el presidente no da respuestas a lo que la gente le está pidiendo. Y algunas cuestiones de su estilo que empiezan a molestar más. Molestó siempre su estilo de insultos, incluso a los propios, pero si además no me das plata y sos un grosero, la situación se complica”.