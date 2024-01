El Presidente instruyó a sus funcionarios para que su viaje sea lo más rápido posible y pueda regresar el mismo 17 de enero después de su discurso. No obstante, como no usará el avión presidencial, al viajar en una línea comercial es posible que por las escalas se ausente del país desde el 15 al 19 de este mes. La decisión de Milei de estar menos de 24 horas en Davos no evitó que en la Casa Rosada recibieran más de 60 pedidos de reuniones, según información oficial. Todas ellas fueron negadas, pero fuentes al tanto de la organización de la agenda del mandatario estiman que tendrá tiempo para hablar con sus pares sin la formalidad de una bilateral.