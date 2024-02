Javier Milei contra Martín Llaryora: "Que resuelva sus problemas en el psicólogo"

Pero eso no fue todo. El mandatario aclaró que no tiene por qué pedirle disculpas al gobernador cordobés y afirmó que el alejamiento de Osvaldo Giordano del ANSES se debió a que estaba "durmiendo con el enemigo”, en referencia a la pareja del ahora exfuncionario, la diputada Alejandra Torres, que no apoyó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara baja. Sin ese y otros votos aliados, el oficialismo se vio obligado a regresar el proyecto a sus distintas comisiones.