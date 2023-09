Intendentes peronistas, de la bronca al silencio y el pago de la suma fija de Massa

El fondo de asistencia creado por el gobernador Axel Kicillof tampoco convence y los intendentes evalúan si lo piden o no, conscientes de la obligación de tener que devolver antes de fin de año el monto requerido, que, según el decreto, no puede superar el 50% de la erogación total. Como sea, el intendentismo aprieta los dientes y se las rebusca para pagar y cerrar otro capítulo fallido del oficialismo.

Los jefes comunales de Juntos por el Cambio (JxC) no dudaron: dijeron desde el minuto uno que no iban a pagarlo porque no tenían los recursos y luego criticaron que el fondo especial fuera un préstamo. Sus pares del oficialismo masticaron bronca primero y luego optaron por el silencio.