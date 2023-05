Intendentes peronistas, en alerta: campaña localista con corte de boleta

“En su última recorrida, cuando hablaba con los vecinos les planteaba que, si no están conformes con la propuesta nacional, que en ese tramo voten a quien quieran, pero que en el distrito lo apoyen por todas las transformaciones que se vienen logrando”, reconoció ante Letra P alguien que días atrás acompañó a su jefe político, un importante intendente de la Primera sección electoral, en una recorrida de campaña.

No es una sorpresa que los jefes comunales echen mano al corte de boleta cuando las papas queman. Es habitual que en cada elección repartan solo el tramo de la boleta local o, incluso, quienes se animen a entregar la boleta local acompañada de la de algún candidato opositor en el tramo nacional.

La obra pública es el caballito de batalla de las intendencias, sin importar si se hace con recursos del estado nacional o con dinero de la provincia. Como sea, las intendencias capitalizan eso como nadie.

Un legislador que responde a otro jefe comunal analiza variantes. Dice: “Si el candidato fuera Massa... él conoce las trapisondas en los distritos; presionaría y condicionaría su candidatura con el compromiso de que militen su boleta en los distritos. En ese caso, no va a ser tan fácil hacer campaña abiertamente con boleta corta”.

Pese a los retrasos que hay para definir un armado nacional y la incertidumbre que reina en el peronismo respecto del futuro electoral, ya hay intendentes que lanzaron su candidatura por la reelección, formalmente, con actos. Hay varios casos: Fernando Moreira en San Martín, empujado por su jefe político, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Ariel Sujerchuk, en Escobar, quien abandonó su cargo en el gobierno nacional para meterse de lleno en el pago chico. Este último lanzó su postulación el sábado, con un plenario en el que estuvo acompañado del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Aunque no con acto formal, muchos otros han manifestado públicamente su intención de ir por otro mandato. Tal es el caso de Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariel Fernández (Moreno) y Lucas Ghi (Morón), por nombrar algunos.

Encuestas en mano, el intendentismo reconoce que perderá votos en comparación con la elección de 2019, cuando el peronismo volvió al poder tras cuatro años de macrismo. El tema es cuántos votos perderá. Un jefe comunal del sur del conurbano que suele duplicar en cantidad de votos a sus rivales ve una diferencia que podría apenas superar los diez puntos. Esos guarismos, dicen en su entorno, lo ponen “de muy mal humor”, por lo que hará “lo que sea” por ampliar la diferencia y seguir manteniendo el poderío en el Concejo Deliberante.

Hay otros distritos donde la preocupación de los intendentes, incluso muy instalados y con buena imagen, llega a tal punto que temen perder el distrito, ante un escenario nacional político – económico “muy malo”. Es el caso, entre otros, de Avellaneda, donde Ferraresi debió volver de su paso por el gobierno nacional para ponerse al hombro la campaña y la gestión.

No todos los casos son iguales. En la tropa de la intendenta de Quilmes aseguran que Mendoza rechaza fomentar el corte de boleta. “Mayra está planteando que ‘ojalá Cristina se la candidata’, pero que, si no es, el candidato tiene que ser un leal a la tropa y ella siempre dijo que no hay proyecto local sin proyecto nacional, por lo que, si hay un candidato propio, se lo va a militar”, afirma un dirigente que participa de las reuniones políticas que lidera la camporista, aunque reconoce que si en las PASO el resultado es muy malo, “habrá que evaluar todas las opciones”.

En esa línea, otro intendente analizó ante Letra P: “Hasta las PASO va a haber una campaña nacionalizada, todos vamos a empujar para que la elección sea lo mejor posible, pero entre las PASO y la general, si el resultado es muy desalentador, habrá que analizar y usar todas las herramientas a mano para retener todo lo que se pueda”.