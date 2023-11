Hay ballotage: los intendentes radicales bonaerenses se reúnen en Trenque Lauquen

Otro que salió a decir con claridad que votará a Massa es el jefe comunal saliente de Puán, Facundo Castelli . En Twitter publicó un comunicado citando a Morales: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer”, escribió y citó tácitamente al candidato de UP como “la persona que nos brindará la posibilidad histórica de construir de una vez y para siempre el país que nos merecemos”. El 30 de agosto -cuando JxC aún tenía chances de gobernar-, Letra P publicó una nota en la que un alcalde radical aseguraba que "no" iba a hacer nada “para que Massa no gane”, mientras que otro señalaba: “Milei es antisistema, con él peligra la continuidad de la democracia”.

Sin embargo, lo que pareciera ser una tendencia en favor del ministro candidato del peronismo es solo una cara. La otra, plantea afirmaciones como “cada radical que me cruzo en mi pueblo va a votar a Milei”. El dirigente que cuenta lo que pasa en su pago chico admitió que va "a votar en blanco”. En la misma línea, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, le dijo a este medio que no apoya "ni a uno ni a otro. Ni en público y ni en privado”. Más: un colaborador de un histórico alcalde radical le dijo a Letra P: “Hay que ser prescindentes; el ballotage no es una elección, sino una opción y ninguna me representa. Voy a votar en blanco”. Consultado por este portal, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, dijo: “El 22 de octubre, la ciudadanía nos dio el lugar de oposición, por lo tanto, no seríamos justos con el votante saliendo a decir otra cosa o ubicándonos en un lugar que no sea ese”. En la misma línea fue el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún: “No vamos a manifestarnos a favor de nadie, porque debemos preservar la unidad entre nosotros. La gente nos dio el rol de oposición". Otros, en cambio, prefieren no dar señales y eligen el silencio, por lo menos hasta transcurrida la reunión del Foro.

En síntesis, es un duro trabajo observar una luz de definiciones en un bloque de intendentes que se mantuvo unido detrás de la candidatura de Grindetti, siempre bajo la conducción del jefe del partido en Buenos Aires, Maximiliano Abad. Este jueves, con los 27 alcaldes electos el 22-O, el espacio tratará de coordinar una postura, por lo menos hasta pasado el ballotage. Tras el 19 de noviembre, hay coincidencias en que no será lo mismo ser oposición a un gobierno peronista, en el que JxC se mantenga como coalición siempre crítica del kirchnerismo -escenario en el que el affaire Macri-Milei podría ser recordado como una anécdota-, que conformar una oposición a un gobierno libertario, en el que el expresidente fuera, para unos, el sommelier de aliados y para otros el exgeneral que se mudó de campamento.