Mientras arden los muebles, no está claro si causa ternura o irritación observar a las principales referencias del Frente de Todos devanarse los sesos sobre la interna y las candidaturas. ¿Bastará el "clamor" por Cristina Fernández de Kirchner –uno que, en el mejor de los casos, apenas va más allá de la militancia– para convencerla de competir? ¿Será Massa un sorprendente postulante "de consenso", extravagancia en un país en el que la inflación vuela bien por encima del 100% y en una alianza en la que no hay consenso para nada? ¿ Daniel Scioli tendrá su revancha, Agustín Rossi la oportunidad de su vida, Wado de Pedro un inconcebible salto al estrellato? Si un hombre o una mujer del Frente de Todos jurara la presidencia el 10D, Argentina obligaría a quemar todos los libros de ciencia política y de sociología del mundo.

Ese tipo de cambio ilegal no afecta las reservas del Banco Central porque responde a transacciones entre privados, surge de un mercado muy pequeño y no debería incidir sobre los costos de las empresas. OK, pero basta de cháchara. En un país con la memoria de la Argentina, el dueño chino del autoservicio de la esquina se está arrancando los pelos pensando en los precios que le van a venir en las próximas listas de sus proveedores, probablemente esté pensando en remarcar por las dudas y no hay cómo reprocharle eso. Entonces las expectativas juegan y si bien la inflación es un fenómeno monetario –¡chocolate!–, no es "solamente" eso.