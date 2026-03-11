Gustavo Sáenz en Argentina Week: "Estamos ante la gran oportunidad de darle al mundo lo que el mundo necesita"

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , participó este martes de la reunión organizada por el Council of the Americas en Nueva York , en el marco de Argentina Week , las jornadas organizadas por la embajada argentina en Estados Unidos para atraer inversiones al país, del que participaron empresas internacionales de primera línea.

Sáenz participó del encuentro en Nueva York junto al ministro de Economía, Toto Caputo , y otros nueve gobernadores, cuya presencia fue resaltada por el mandatario salteño.

"Ha superado las expectativas de todos esta reunión. Claramente ven en Argentina una ventana grande de oportunidades para poder invertir, pero también este grupo de gobernadores, y muchos que no pudieron venir, le transmiten a aquellos que quieren invertir en Argentina lo más importante, que es confianza e institucionalidad. No importa de dónde venimos, sino que tenemos claro hacia dónde vamos. Es fundamental para aquellos que quieren invertir en nuestra querida patria", señaló.

Como contó este medio , diez gobernadores dialoguistas se sumaron a Argentina Week para atraer inversiones a sus provincias por invitación del presidente Javier Milei . Además de Sáenz, viajaron Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

ALIADOS POR EL MUNDO En modo canciller, los gobernadores dialoguistas empezaron su road show en Nueva York a la caza de inversiones https://t.co/frygnf476q @CesarPuchetaok pic.twitter.com/szC8jOe3WV

El cordobés Martín Llaryora se sumó a algunas actividades, pero su gira estuvo apalancada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).

El gobernador norteño remarcó que la presencia en Estados Unidos de "muchos gobernadores de distintos partidos demuestra que el rumbo de la macroeconomía está acompañado. La necesidad de las inversiones y la gran oportunidad que tiene Argentina es ahora y debemos aprovecharla".

Mensajes desde Estados Unidos

Sáenz buscó enviar un mensaje al empresariado presente en Nueva York al afirmar que en Argentina "no hay vuelta atrás" y ratificar el rumbo macroeconómico del país. "Esta es la gran oportunidad que tiene Argentina de darle al mundo lo que el mundo demanda. Y hoy lo que el mundo demanda, Argentina lo tiene", dijo.

"No tengan miedo, que cada uno de nosotros venimos a acompañar y a garantizar que la seguridad jurídica que brindamos en cada una de nuestras provincias, la previsibilidad que brindamos en cada una de nuestras provincias, las reglas de juego claras, van a continuar porque hay políticas de Estado que no deben cambiar por más que los gobiernos cambien", añadió para llevar confianza al sector empresario cuando en Argentina lentamente se empieza a calentar el año preelectoral rumbo a las presidenciales de 2027.

De Salta para todo el país

"Peleo por cada argentino, porque sé que si a la Argentina le va bien y al Gobierno le va bien, no le va bien a Milei, le va bien a los argentinos", sostuvo el gobernador salteño.

No obstante, Sáenz destacó que las cualidades particulares de Salta. "Geográficamente estamos en un lugar privilegiado, porque tenemos la posibilidad de tener frontera con Chile, Bolivia y Paraguay y tenemos seis provincias limítrofes. En Salta podemos decir que tenemos petróleo, cobre, plata, todos los minerales críticos, energía, porque tenemos distintos climas, agroindustria, vinos", cerró.