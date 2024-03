Guillermo Francos no pudo asegurar si el Norte tendrá gas en invierno: "Esperemos que esté solucionado"

El ministro se lamentó: “Vengo a escuchar los reclamos de las provincias como si fuera de un país distinto y somos de un mismo país”. Sáenz destacó que la decena de gobernadores “es un bloque indestructible que va a defender siempre el federalismo”.

El gobernador de Salta prometió que no resignará "nada" a cambio de votar la versión reducida de la ley ómnibus porque no tiene "nada que resignar", sino que acompañará como hicieron con "todos los gobiernos". “Si dentro de esa legislación hay algo que afecta a la provincia de Salta no me tendrán acompañando esa legislación”, insistió el abogado.