Gildo Insfrán 2027: la oposición denuncia trampa y la reforma se mete en la campaña para octubre.

La reforma constitucional aprobada en la noche del miércoles marcó el fin de la reelección indefinida en Formosa . El nuevo artículo 132 establece un máximo de dos mandatos consecutivos, pero la cláusula transitoria terminó concretando la jugada maestra del gildismo. El actual período se contabilizará como “el primero” y Gildo Insfrán podrá extender su hegemonía hasta 2031.

Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y la oposición, que viene denunciando desde el minuto cero que la convocatoria para reformar la carta magna provincial fue "una trampa" del gobernador, ya anticipó que recurrirá nuevamente a la Corte Suprema , que en diciembre pasado había declarado inconstitucional la reelección indefinida. El tema, además, volverá a ocupar un lugar central en la estrategia opositora de cara al 26 de octubre.

La votación mostró otra foto incómoda para la oposición, que volvió a deshilacharse mientras el justicialismo avanzaba ordenado. El bloque de La Libertad Avanza , conformado por Atilio Basualdo , Pablo Miguez , Sofía Fridman , Gabriela Neme y Guillermo Evans no pudo sostener una estrategia común. En menos de un mes hubo denuncias y renuncias que habilitaron el ingreso de nuevos miembros que terminaron acompañando parte del articulado de nuevo texto. El caso más evidente es el de Esteban Servín , el ahora exaliado de PAIS, el partido de Neme.

El resultado de ese proceso dejó al gildismo prácticamente sólo y, ante la ausencia de varias bancas opositoras, el PJ avanzó con la comodidad de la mayoría agravada.

La Convención Constituyente también tuvo un capítulo explosivo con la expulsión de Francisco Paoltroni . El oficialismo lo sancionó con la figura de “indignidad” luego de que el libertario reclamara la intervención federal de la provincia . La medida, avalada por el artículo 111 de la Constitución provincial, funcionó como herramienta disciplinadora. No sólo dejó afuera a uno de los opositores más ruidosos, sino que además envió un mensaje claro sobre los límites del disenso en un recinto dominado por el gildismo.

El oficialismo celebró la cláusula de la nueva Constitución que garantiza una nueva posibilidad para Gildo Insfrán.

En el oficialismo, la reforma fue celebrada como una victoria institucional y política que podría garantizar la continuidad del Modelo Formoseño, tal cual se conoce, por lo menos hasta entrada la próxima década.

Otra vez, entre la Corte Suprema y las urnas

Como era de preverse, el radicalismo ya trabaja en una nueva presentación judicial, apuntando contra la cláusula transitoria. Miguel Montoya, presidente del Comité Provincial, celebró que "se haya terminado la reelección indefinida", pero insistió en la idea de que el oficialismo "hizo trampa para habilitar a Insfrán en 2027".

El camino judicial que terminó con la sentencia de la Corte Suprema fue impulsado por un equipo de abogados encabezado por su compañera de bancada en la legislatura provincial, Agostina Villaggi, junto a Juan Montoya y Claudia Carbajal. Ahora, tras la aprobación de la cláusula transitoria que habilita a Insfrán a competir en 2027, Villaggi volvió a la carga: “Saben muy bien que lo que hicieron ayer está mal, violando una orden de la Justicia y mostrando una sublevación al sistema democrático argentino”. Para la diputada radical, esa disposición “es una trampa flagrante” que choca de frente con el fallo del máximo tribunal y que será nuevamente impugnada.

Paoltroni volvió a instalar su propuesta más disruptiva y a pedir la intervención federal de Formosa, que parece no interesarle demasiado al presidente Milei. Según el (de nuevo) libertario, es “la única forma de romper un sistema corrupto que concentró todo el poder judicial, legislativo y de seguridad” y de habilitar un “shock de propiedad privada e inversiones” que reactive la economía provincial.

Plantea que esa intervención debería durar al menos dos años y abarcar a los tres poderes, y confía en que, tras el recambio legislativo de diciembre, podrá haber números suficientes en el Congreso para avanzar con la iniciativa.

Las elecciones en Formosa

En paralelo, el tablero electoral de cara al 26 de octubre reacomoda fichas. El gildismo buscará quedarse con las dos bancas en disputa en diputados nacionales, con Graciela de la Rosa, la presidenta de la convención, y Fabián Cáceres como cabezas de lista.

La oposición se fragmenta en dos polos. Uno que encabeza la UCR en alianza con Libres del Sur y el MID, con Enzo Casadei como candidato, y el mileísmo, que integra una coalición caracterizada por el regreso del partido Libertad, Trabajo y Progreso, Nuevo País y el Partido Libertario llevando como primer candidato a Atilio Basualdo.

El exgildista que gobierna en Las Lomitas, sabe que la prolongación de la era Insfrán volverá a ser uno de los temas centrales en la agenda de la campaña y ya asegura que lo sucedido en la convención “es de una gravedad extrema ya que el gildismo tiene cooptada la Convención Constituyente". "Ya aprobaron artículos que restringen derechos de los formoseños y ahora avanzaron en una trampa a la Corte Suprema de Justicia, algo nunca antes visto. Por eso desde La Libertad Avanza renunciamos", agregó.

Atilio Basualdo, candidato a diputado de La Libertad Avanza en Formosa.

Basualdo explicó que, si bien el texto propuesto por el oficialismo copia casi literalmente el artículo 90 de la Constitución Nacional, es "en realidad una maniobra política que el gildismo busca imponer para burlar el fallo de la Corte Suprema y cometer un fraude institucional”.

El factor desgaste

Tanto la oposición como el propio oficialismo saben que el desafío de octubre, en las que el peronismo no deberí tener problemas para quedarse con la banca que pone en juego, representa un desafío importante para el gildismo. En las legislativas de 2025 el PJ perdió más de 30 mil votos respecto de 2023, un retroceso del 15%.

Aunque el poderío se revalidó en las legislativas provinciales de este año, el dato abre una ventana para que opositores como el intendente Basualdo, intenten capitalizar el descontento.

También para que el peronismo empiece a jugar con algunas alternativas para una renovación que, ahora, sólo deberá esperar unos años más, pero que invariablemente sucederá. Ahí están los movimientos que buscan consolidar la figura del vicegobernador Eber Solís como eventual sucesor, a pesar de que la fija promete una nueva candidatura de Insfrán en 2027.