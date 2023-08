–¿Y del otro lado que aparece?

–El tradicional modelo de país para pocos, que tiene más de un candidato en Argentina. La tiene a Bullrich, Larreta y Milei, que con distintas intensidades están planteando retrocesos en materia de derechos y un modelo económico que esté mirado desde los poderosos hacia el resto de la Argentina. Somos los únicos que estamos planteando, no exento de dificultades para nuestro espacio político, la representación de una Argentina que busque tener a los 46 millones de argentinos adentro. Los otros espacios políticos ya tienen decidido que van a gobernar para una minoría y que la mayoría del pueblo argentino se va a quedar, como dice el tango, ‘con la ñata contra al vidrio’.

–Hablabas de modelos, pero también de miradas. ¿Hay diferencias entre los candidatos de la oposición?

–Es interesante escuchar a los candidatos de las distintas expresiones opositoras. Ver que comparten una idea negativa de las argentinas y los argentinos. Esta idea de que somos un pueblo que fracasó, que somos un país que no tiene destino, inviable. Que todo lo de afuera es mucho mejor que lo que tenemos. Eso esconde cierto desprecio y una cuestión casi de estigmatización del pueblo argentino. Nosotros somos exactamente lo contrario.

WhatsApp Image 2023-07-21 at 11.57.45.jpeg Germán Martínez y los restantes integrantes de la listas de Massa en Santa Fe.

–¿Es Massa el líder adecuado para llevar adelante el modelo que propone Unión por la Patria?

–Acá también está en juego qué estilo de liderazgo va a ser el emergente de esta elección y se va a plasmar en quien ocupe el sillón de Rivadavia. Y ahí aparece con fuerza la figura de Sergio Massa, que tiene un diferencial importante respecto a los otros candidatos y candidatas a presidente. Tiene la enorme experiencia de gestión, demostrada en cada uno de los lugares por los que pasó. En segundo lugar, la practicidad con la que aborda las cuestiones de Gobierno. Es alguien que ante un problema lo que trata de buscar es rápidamente cuáles son las alternativas de solución. Es un liderazgo de mucho diálogo. Pone la cara, no se esconde, no mete tierra abajo de la alfombra. Tiene atributos que son necesarios hoy en Argentina y es el único dirigente político que compite por la presidencia y que tiene una mirada nacional del país. Estamos demasiado acostumbrados a miradas parciales, fragmentadas, casi comarcales de la política. Por eso estoy convencido de que Sergio Massa es el líder que hoy necesita el país.

–Alrededor de la figura de Massa hay cuestionamientos internos, por ejemplo, con el tema de la negociación con el Fondo, y otro externo, con la población en general y los altos niveles de inflación.

–Respecto al FMI no encuentro a nadie en el Frente de Todos que diga que no haya que pagar. Sí predomina una mirada como la que tenía Néstor Kirchner en el arranque de su Gobierno. Si quieren que paguemos, déjennos crecer, decía Kirchner. Sergio Massa expresa eso y con ese objetivo encaramos la renegociación de los términos del acuerdo que hicimos en enero de 2022 y con esa consigna Massa está haciendo lo que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Sabiendo que es una deuda que nosotros no contrajimos, que nosotros no avalamos. Se tomó un monto absolutamente irresponsable de deuda que, además, propuso un calendario de pago asfixiante para el país. Y creo que Massa tiene la convicción y la capacidad para ir consiguiendo que podamos renegociar los términos para poder cumplir en plazos razonables, pero sin ahogar las posibilidades de crecimiento de la economía, porque sino no hay manera de pagar.

–¿Cómo puede el peronismo volver a enamorar a un sector de la sociedad desencantado con la gestión presidencial y la economía?

–Primero hablar mucho con los vecinos y vecinas de cada una de las localidades del país. Tenemos mucho para poner a consideración de la ciudadanía, aspectos de una gestión donde el gobierno puede exhibir resultados positivos. Pero también sabemos que hay problemas. En la medida que pudimos hacer crecer la economía pudimos bajar la desocupación a la mitad de la que la teníamos cuando dejó de gobernar Mauricio Macri. Generamos un movimiento de la industria y de las Pymes totalmente distinto a la gestión anterior. Recuperamos un montón de indicadores. Pero también sabemos que hay una cuestión en los bolsillos que está sin resolver.

WhatsApp Image 2023-07-31 at 19.25.26 (1).jpeg Martínez con Agustín Rossi, su jefe político.

–No es poco cuando hay que votar y el bolsillo incide en lo que se elige.

–Sí, pero también le tenemos que decir que para aquellos problemas que no pudimos resolver ni Bullrich ni Larreta ni Milei tienen la solución. Al contrario: quieren potenciar el problema. ¿Qué proponen? Una mega devaluación el 10 de diciembre que te va a generar inmediatamente un corrimiento al tipo de cambio, y del tipo de cambio a los precios y de los precios a un incremento de la pobreza e indigencia. Le tenemos que pedir perdón a los argentinos y a las argentinas por las cosas que no pudimos resolver, pero también explicar por qué pasaron las cosas y decirles que somos los únicos que podemos hacernos cargo de eso. El tema es si vamos a tener un proyecto de país que construya una sociedad más justa o si ese crecimiento de la economía va a cristalizar una estructura social donde un 20 por ciento esté adentro y un 80 afuera. Eso es lo que va a estar en discusión.

–El peronismo viene de una derrota histórica en Santa Fe. ¿Ese panorama se puede trasladar a nivel nacional o son elecciones muy distintas?

–Sería necio decir que el resultado de julio pasado en las primarias provincial no ha tocado el ánimo de las y los peronistas en Santa Fe. A nadie le gusta tener una elección donde no te va a bien. Menos a los peronistas. Como somos un movimiento político muy humano nos duelen los resultados, los analizamos y los procesamos. Nos lamemos las heridas en conjunto, pero enseguida el peronismo busca un nuevo objetivo político que nos ponga en marcha y nos haga caminar hacia adelante. Y creo que la elección del 13 de agosto es eso. El peronismo de Santa Fe ha vio una oportunidad para ponerse de pie, para volver a recorrer cada uno de los lugares, tener vínculo con las y los que no nos votaron, invitarlos a que nos acompañen y, en función de eso, de la posibilidad de un buen resultado electoral, regenerar las expectativas para las generales del 10 de septiembre en Santa Fe. Hay que seguir la consigna que tenemos en el peronismo: nunca damos por perdida una elección. En ninguna categoría. Hay que trabajar en conjunto para revertir los resultados que no fueron positivos.

–¿Qué es una buena elección de Massa en Santa Fe?

–A mí me gustaría que sea, de mínima, el candidato más votado. Y sueño con la posibilidad de que Unión por la Patria esté compitiendo palmo a palmo con Juntos por el Cambio, frente contra frente.