Gerardo Morales lanza a la cancha su tropa bonaerense

Más allá del jujeño, en la interna radical también se anota con aspiraciones nacionales Facundo Manes, quien en la provincia de Buenos Aires tiene el respaldo del armado que conduce el comité bonaerense y que tiene a Maximiliano Abad como el postulante formalmente lanzado a la Gobernación.

https://twitter.com/gustavoposse/status/1628843076461514753 Un país distinto es posible: esta es la convicción que nos une con @GerardoMorales. Compartimos el compromiso de trabajar con esfuerzo y responsabilidad para que la Argentina salga adelante. pic.twitter.com/PqrKk1vfaW — Gustavo Posse (@gustavoposse) February 23, 2023

En la escudería del jujeño insisten con una interna abierta para definir un único precandidato presidencial de la UCR: “Dos listas radicales disminuyen casi por completo la chance de ser competitivos”, deducen en el búnker de Morales, donde resaltan que el neurólogo había aceptado en un primer momento la propuesta de interna que el jujeño le hizo en diciembre pasado en Formosa, pero que luego “se arrepintió, sin proponer otro procedimiento”. Confiados en los últimos números de las encuestas, la tropa del titular de la UCR nacional insiste con la interna, no solo para la nacional, sino también para la bonaerense, donde busca empujar a Posse.

“Hoy existen tres precandidaturas a la gobernación (Abad, Posse y Tetaz). Nadie puede decir que la precandidatura del otro no es legítima. Lo que no es admisible es que, entre cuatro se junten y, a dedo, designen. Por eso, tiene que haber un procedimiento que no sea otro que el de elecciones internas”, enfatizó Storani.

De no darse una elección interna para definir el candidato a presidente del radicalismo, en el armado de Morales anotan una fecha en la cual elegir a uno de los dos: la convencional nacional, pautada para el 9 de junio, órgano partidario que –recalcan cerca del jujeño– “tiene facultades para proclamar un candidato”. Allí, entraría el juego de otros sectores, como Evolución, liderado por Martin Lousteau, quien ya le hizo un guiño al peregrinaje nacional de Morales.