Gabriel Katopodis le respondió a José Luis Espert: "No vamos a llenar de agujeros a nadie"

“Lo que planteó ayer (Espert) no está en disonancia con el tono del discurso que venía teniendo, pero ayer lo dijo con mayor claridad: que hay que meter balas, llenarlos de agujeros y colgar en una plaza pública a los delincuentes como respuesta”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones radiales.

Y agregó: “Eso, por supuesto, no es lo que vamos a hacer. No vamos a llenar de agujeros ni a colgar a nadie en una plaza. Lo único que veo del gobierno nacional es politiquería barata. No pueden joder con este tema ni hacer campañitas en las redes”.