Mercados: el riesgo país perforó los 1.000 puntos por primera vez desde 2019

Live Blog Post

La UTA define su adhesión al paro de transporte del miércoles 30

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) analizará este viernes su eventual adhesión al paro al que los gremios que integran la Mesa Nacional del Transporte convocaron para el próximo miércoles 30 de octubre en rechazo al ajuste del Gobierno.

Así lo anticipó en las últimas horas el jefe de ese gremio, Roberto Fernández, quien aclaró: "En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no".

En esa línea, el dirigente gremial advirtió que aún no marcaron su posición porque están en medio de "una conciliación obligatoria", pero que realizarán un cónclave este viernes para definir si se suman a la huelga.