Fuerza Patria: el kicillofismo denuncia que lo excluyen de acuerdos locales

"No vamos a legitimar una lista de concejales y consejeros escolares donde no esté representada nuestra fuerza Movimiento Derecho al Futuro. Llamamos a la Intendenta Mariel Fernández a no entorpecer el proceso de inscripción de listas y encaminarnos a derrotar al verdadero enemigo Javier Milei", dice el comunicado firmado, entre otros, por la Regional Oeste de la CGT, que conduce el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa.