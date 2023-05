Formosa: Insfrán le recordó a la Corte que ya falló dos veces a favor de su reelección

El contrincante de Insfrán realizó esta presentación luego de un complicado cierre de listas en el que no logró incorporar ningún dirigente de su riñón en las listas legislativas. En Formosa circularon amenazas de renunciamiento del diputado, pero no pasó de rumores.

La jurisprudencia

Insfrán anotó su fórmula con el actual vicegobernador Eber Solís, pero esta vez sabe que su principal rival son los cuatro jueces de la Corte Suprema, un tribunal que en otros tiempos supo protegerlo, según se encargaron de recordar desde su equipo de campaña.

La primera vez fue en 2005, dos años después de la reforma que permitió la reelección indefinida, cuando los jueces de ese entonces no habilitaron un planteo de inconstitucionalidad porque consideraron que no había causa federal. "Se trata de asuntos de competencia que no importan la denegación del específico privilegio federal, máxime cuando no se observa que se encuentren en juego las instituciones fundamentales que el art. 14 de la ley 48 persigue salvaguardar", señalaron.

En 2013, la Corte también rechazó el planteo de inconstitucionalidad del Partido Obrero contra el régimen electoral de Formosa (ley provincial 152) el sistema de Lema y Sublema (ley 652), que permite organizar internas abiertas y sumar los votos acumulados para cada fuerza. Una vez más, los cortesanos sostuvieron que no debían intervenir porque se trataba de "una cuestión propia del derecho provincial y que la Nación no tiene injerencia sobre los asuntos provinciales".

En sus fundamentos, este fallo tiene algunos argumentos que Insfrán quiere hacer valer como que "el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre cuestiones propias del derecho provincial".

El gobernador de Formosa también está dispuesto a judicializar la elección: presentó una impugnación a la candidatura de Carbajal por tener domicilio en Corrientes, un argumento que también fue tomado por algunos sectores de Juntos por el Cambio que querían bajarlo. "Vive en Formosa hace ocho años. Hicimos la presentación ante el Tribunal electoral y esperamos que la apruebe", señalaron ante Letra P sus voceros. Pero las miradas están puestas sobre la Corte Suprema, que este año decidió ser protagonista de las elecciones provinciales.

