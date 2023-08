Fernández, tarde y solo: el mal humor del despoder y el offside del voto electrónico

En el lugar, lo esperaba una veintena de militantes que, según se señaló en el lugar, respondían al legislador peronista porteño Claudio Ferreño. El Presidente se sacó fotos con ese grupo a la salida, previo a emprender su regreso a Olivos, donde pasará el día y también la noche con su familia. No está prevista su presencia en ninguno de los espacios en los que Unión por la Patria esperará los resultados de este domingo. Tampoco está planificado ningún encuentro en la residencia presidencial.

Foto4.jpg.JPG

Luego de votar, Fernández caminó con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos los diez metros que lo separaban del corralito en el que lo esperaba la prensa. Se acercó al micrófono y, allí, dejó escapar una sonrisa. El sol no llegaba al lugar, por lo que el frío se mantenía casi igual que al comienzo de la mañana, con una brisa que lo hacía un tanto más insoportable.

Las tres preguntas que estaban previstas apenas si pudieron comenzar a formularse. El Presidente fue concreto: celebró los 40 años de democracia y se quejó a medias del sistema de votación electrónico que se aplica para elegir Jefe de Gobierno porteño. “Debo confesar que soy un ser analógico y tenía un poco de miedo respecto a cómo iba a funcionar eso, pero es muy fácil y funcionó muy bien”, dijo. Minutos después, la justicia electoral cuestionó en duros términos la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires.

Votación del presidente Alberto Fernández - Elecciones PASO.

“Les pido a todos los argentinos y las argentinas que hoy sea un día de alegría, que vayamos todas y todos a votar, porque es el modo de expresar nuestros derechos y nuestra voluntad hacia el futuro”, dijo el Presidente, que no quiso hablar de cuestiones que pudieran hacerlo “violar la veda”. No obstante, aseveró que no está de campaña porque gobernando. Con esa excusa, no contestó nada, aunque sí arrojó un pronóstico y deslizó que el proceso electoral, “seguramente terminará noviembre”.

Para Fernández, su sucesor, se define en la segunda vuelta.