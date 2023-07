-Consideró que Lomas tenía que ingresar en una nueva etapa. Kicillof le pidió que continúe siendo el jefe gabinete. Es importante que estemos al detalle con cada vecino y vecina y considera que en esta nueva etapa hay que dar una impronta de cercanía. Trabajo con él desde 2009; soy testigo y protagonista de la mejor gestión de la historia de Lomas. Me fue formando, tuve diferentes responsabilidades y consideró que teníamos que darle a Lomas ese impulso de cara a lo que viene.

-¿Cuáles son esas propuestas?

-Queremos enfocarnos en cuestiones que no están tan estrictamente vinculadas con la función del municipio tal como fue concebido, sino como un espacio de autonomía y gobierno del pueblo. Por ejemplo: en el mundo del trabajo, asesorar y formar a aquellas personas que están buscando trabajo; que el municipio sea un puente con las empresas. Además, trabajar mucho en el vínculo entre la escuela secundaria y la universidad; continuar políticas públicas que ya hemos implementado y sabemos que funcionan, como en cultura, salud, deportes... como forma de inclusión social.

Inseguridad, inflación y Massa

Otermín reconoce que la mayor preocupación de la población son la inflación y la inseguridad. “Tenemos mucha expectativa en la gestión en Economía que lleva adelante Sergio Massa, pero fundamentalmente en lo que va a hacer como Presidente”, asegura.

¿Qué atributos ve en Massa? “Creo que tiene esa capacidad de tener una mirada integral: venir a Lomas, recorrer una pyme, ir a ver a una señora de Villa Albertina y después viajar a Washington y sentarse con el Fondo Monetario Internacional. Además, fue un muy buen intendente. Tiene esa integralidad que cuesta encontrar”.

Pese a las dificultades que enfrenta el oficialismo, se muestra confiado y dice que en un sector de la sociedad “hay una comprensión mucho más grande de lo que se cree” respecto del gobierno y afirma que ese reconocimiento es mayor que el de los dirigentes y militantes que tienen “una mirada más crítica”. “Alguno podrá decir 'no les entra una excusa más' y está bien, pero la pandemia existió, la guerra existió, la sequía existió y el acuerdo con el FMI, también”, afirmó.

-¿Cómo piensa convencer al electorado que votó al Frente de Todos y ahora está desilusionado?

-Se ponen en juego dos modelos de país. Larreta, Bullrich y Milei son exactamente lo mismo. Son tres ofertas de la derecha. Hablan del festival del recorte, el festival del ajuste. No sé a quién le están hablando. Al vecino de Lomas no le están hablando. Uno ve los diarios y pareciera que nos van a pasar por arriba; no siento eso cuando camino.

Para Otermín los medios y los encuestadores están creando un clima de derrota para el oficialismo, pero para ver el resultado -dice- hay que esperar hasta el final e ir pasando el proceso electoral por etapas: las PASO, la elección general y el ballotage.

“En el ballotage, con dos boletas, vamos a tener esa conversación sincera con la sociedad sobre adónde queremos ir”, afirma y va sobre los temas más calientes. “Con la inflación hay que dar discusiones de fondo, no podemos resignarnos ante la injusticia de pagar fortunas para que dos o tres vivos se hagan millonarios con la comida”, afirma.

También se mete en el debate por la seguridad. “El peronismo tiene que dar un mensaje claro respecto de la inseguridad. Me encantan todos los proyectos de inclusión social, nosotros los trabajamos y los potenciamos, tiene que haber igualdad de oportunidades, pero también tiene que haber un mensaje claro de que hay cosas que no se pueden hacer y que no hay ningún tipo de justificación”.

-¿Cómo ve la elección a nivel provincial en Buenos Aires?

-A Axel lo veo muy bien. Es un obsesivo del laburo y esa diferencia se nota mucho. Estoy convencido de que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires por nuestras propias virtudes, pero también porque veo un fuerte rechazo y una memoria importante del desastre que fue la gestión de (María Eugenia) Vidal. Estoy entusiasmado con los cuatro años que vienen porque Argentina lo tiene todo para salir adelante. Me entusiasma Massa como presidente. Me siento representado con Axel, con Máximo (Kirchner) y con Wado (de Pedro) integrando esa mesa política que fue lo que nos faltó para sintetizar las discusiones.

“Somos un proyecto político y no hay manera de pensar un municipio aisladamente. El que cree que va a ir a ganar una elección solo está totalmente equivocado, porque después hay que gobernar, y en Lomas de Zamora pudimos hacer transformaciones históricas gracias al respaldo del gobierno nacional y con el vínculo con la provincia de Buenos Aires”, dice Otermín.

-¿El peronismo va a retener las bancas que pone en juego en la Legislatura, que se consiguieron con la elección de 2019?

-Va a ser difícil, la elección de 2019 fue extraordinaria, pero todos los municipios vamos a poner lo mejor. A partir del 10 de diciembre, en la Legislatura vamos a estar obligados a sentarnos con todos los sectores de la oposición. Vamos a ganar y vamos a convocar a la oposición a construir el futuro de la Argentina.

-Kirchner le pidió a Lomas de Zamora 220 mil votos en esta elección. ¿Lo ve posible?

-Máximo siempre nos pone la vara alta, es alguien que entiende muy bien la política y tiene más paciencia que el resto, más tranquilidad para poder ordenar las cosas. Ojalá podamos estar a la altura de su pedido; lo que ya sabe es que vamos a rompernos el alma para llegar a cada casa y que nuestros vecinos acompañen masivamente la propuesta de Unión por la Patria.