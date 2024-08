Fabiola Yañez declarará este martes en la causa contra Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará este martes en la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. El testimonio ante el fiscal de la causa, Ramiro González , será a través de una videoconferencia desde Madrid, donde reside actualmente la actriz y periodista.

En el documento de casi 20 páginas, que lleva su firma certificada y la de su abogada Mariana Gallego , Yañez detalla los episodios de violencia iniciados en 2016 y que avanzaron en varios planos, como la “violencia reproductiva”. De esta forma, la denunciante busca que la causa continúe su curso en Comodoro Py y no pase a la justicia federal de San Isidro, como pidió el expresidente.

En el mismo texto, la denunciante señaló a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, como aquella a la que recurrió y no le brindó respuesta, a quien había hecho referencia en la entrevista con Infobae. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, se lamentó la ex primera dama. Mazzina había desmentido esa conversación en un hilo en Twitter el pasado 7 de agosto.