Exclusivo: la imagen de Javier Milei cayó 17 puntos y en Córdoba se reconfigura el tablero político

Libertarios vs. Federales

Letra P pudo acceder de manera exclusiva al último informe de Delfos , una de las consultoras de confianza del cordobesismo . El estudio de campo se hizo entre el 7 y el 10 de marzo en todo el país. La conclusión se venía sospechando, aunque su profundidad es reveladora: Milei se desploma . Las consecuencias políticas no tardarán en verse.

“No hace nada a favor del pueblo” (10%), “mala gestión/ no mejora nada” (9%), “corrupción” (9%), “falta equilibrio mental” (7%), son las respuestas espontáneas que están al tope de la tabla.

En el terreno de la aprobación de la gestión libertaria el frente sigue complicado: el grupo que bancaba pasó del 50% al 37%. Los que no quieren al Presidente crecieron del 47% al 59%.

La lectura de Llaryora sobre la caída de Javier Milei

El Libragate pegó, pero también la designación por decreto de Ariel Lijo para la Corte anudó una sospecha de corrupción con la ruptura de la idea de “republicanismo”, eficiente para montar un contrarrelato al kirchnerismo.

En una lectura electoral, Llaryora empieza a observar como una oportunidad la falibilidad que asoma en Milei. Para no ilusionarse con las estadísticas, hace su propio sondeo casero. Como reveló este medio, en el Panal, a través del contacto permanente que tienen con el intendentismo, empezaron a olfatear cierto desgaste en el electorado que siente que la economía real no mejora y además no aprueba las formas del Presidente. En otras palabras, el ajuste empieza a tener un costo político.

Llaryora autopista 19.jpeg Martín Llaryora está dispuesto a llenar todos los vacíos de Javier Milei en Córdoba. Mira números del descontento social.

La encuesta es lapidaria en el terreno de las expectativas. Creció 12 puntos el agrupamiento que sostiene que no va a mejorar la situación del país durante el mandato de Milei. El 50% que sí mantenía la fe alta se redujo al 37%. Un dato es revelador: cayó el segmento que confiaba en la capacidad libertaria de bajar la inflación: pasó del 37% al 50% el grupo que sostiene que no lo logrará. La nota promedio de confianza es de 4,2.

Mientras, Llaryora venderá más gestión que nunca. La senadora Alejandra Vigo, en un encuentro que encabezó con mujeres del espacio, llamó este viernes a hacer feminismo con políticas de Estado, sin conceptos teóricos. Empezó la organización.

¿De qué lado están en Córdoba?

“No vamos a tomar decisiones electorales apresuradas. Tenemos en claro que somos oposición y en qué nos diferenciamos”, remarcan en los despachos del poder con una tarea de observación: “Con Milei fuerte, todo giraba en torno de él; con Milei débil habrá que ver si los que les chupaban las medias siguen cerca o si aprovechan la debilidad para negociar”.

Milei Llaryora.jpeg Martín Llaryora se toma con calma el armado electoral rumbo a octubre.

En la casa de gobierno coinciden con las apreciaciones cualitativas del estudio dirigido por Luis Dall’Aglio. Se instala la sospecha de que la narrativa anticasta pierde credibilidad y crece la percepción de que Milei no es diferente a otros políticos, lo que afecta su posición.

“La economía es hoy el principal problema. La reducción de la inflación no ha sido suficiente para mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos. La caída del poder adquisitivo del salario genera descontento”, enumeró el consultor político de Córdoba.

Las ingenierías que miran Juan Schiaretti y Rodrigo de Loredo

Llaryora no moverá fichas anticipadas, pero observa de cerca el juego nacional de Juan Schiaretti. La ruptura del peronismo jujeño les causó ilusión. Hace poco, el exgobernador subió a su galería de fotos el encuentro con el exvicegobernador Carlos Haquim, que anotó el Frente Primero Jujuy -una coalición compuesta por Primero Jujuy, Gana Jujuy y Hacemos- para competir en las elecciones legislativas de la provincia del norte. El 11 de mayo el experimento aliancista del cordobesismo tendrá su primer test electoral, o más bien, de la calidad de los aliados.

Curiosamente, la expectativa alta para el radicalismo llegó desde Chaco. La alianza de Leandro Zdero con LLA demostró que Karina Milei se permitirá algunas excepciones. “La bala les entró”, siguen repitiendo en cada rincón del Círculo Rojo local.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1891960646796755361&partner=&hide_thread=false Con @Carlos_Haquim coincidimos en la necesidad de un país federal, productivo y con reglas claras.

Por eso es que, desde HACEMOS, trabajaremos en Jujuy y en todo el país con los sectores productivos y académicos, traccionando juntos para llegar a ser un país normal. pic.twitter.com/cF1qGEbEAv — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) February 18, 2025

Si la UCR de Córdoba logrará un ensamble con la fuerza que dirige el diputado estacionero Gabriel Bornoroni es una incógnita. De todas maneras, en el deloredismo señalan que quedó demostrado que todas las ingenierías son posibles.

Lo único concreto es que el jefe de la bancada boinablanca en Diputados habla casi a diario con Mauricio Macri. La última conversación fue este jueves. La alianza entre la UCR y el PRO sería un hecho, sólo resta ver si se da o no el anclaje con las fuerzas del cielo.

Gabriel Bornoroni, más flexible

Un signo del baño de casta que acaba de tener el Presidente es que Bornoroni ya admite en privado que “los acuerdos serán provincia por provincia”. El dirigente que aceleró sus recorridas por el interior se mostraba reacio a sumar a “paracaidistas” a su lista.

Soldano con Bornoroni y Benegas Lynch.jpeg Gabriel Bornoroni, Bertie Venegas Lynch y Laura Soldano en el sur de Córdoba.

Río Cuarto y Monte Maíz fueron las escalas de esta semana, con el soporte de un ya habitué, Bertie Venegas Lynch. Hay presupuesto, despliegue y también asoman sus desconocidos favoritos para integrar la nómina local del oficialismo.

Gonzalo Roca, su mano derecha en la Cámara de Expendedores de Combustibles, y la exmodelo fitness Laura Soldano, son los nombres que le propondrá a Karina Milei.

Los cabos sueltos serán el blanco predilecto de un cordobesismo que siempre entendió que la atomización opositora beneficia a los oficialismos. El ojo está puesto en Verónica Sikora, excandidata a la intendencia capitalina, que se presenta como amiga de Milei. Es de las dirigentes que prefiere hablar de "movimiento libertario" en lugar de un partido. Tiene una agenda paralela, quizás más intensa que la de Bornoroni.